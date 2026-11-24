محمد فاضل - الشارقة

أكد لاعب كلباء، أحمد أبوناموس، أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة القاسية أمام الشارقة 0-3، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة من دوري المحترفين، مشيراً إلى أن النتيجة لا تعكس التطور الذي يشهده أداء كلباء، منذ تولي المدرب الإسباني، فيكتور سانشيز، مسؤولية تدريبه، وأن بصماته الفنية بدأت تظهر على اللاعبين، وكشف عن تعاهد اللاعبين على تصحيح الأخطاء وتحسين موقع الفريق في جدول الترتيب.

وقال أبوناموس لـ«الإمارات اليوم»: «قدمنا مباراة جيدة رغم الخسارة، وكنا نطمح إلى حصد النقاط الثلاث، خصوصاً بعد النتائج الجيدة التي حققناها أمام فرق كبيرة في المباريات الماضية، لكن الشارقة نجح في استغلال المساحات وتسجيل الأهداف، مستفيداً من امتلاكه لاعبين مميزين ودكة بدلاء قوية تمنحه خيارات عديدة، ما جعل مواجهته صعبة».

وأضاف: «علينا الاستفادة من الأخطاء التي ارتكبناها أمام الشارقة، والتركيز على المباراة المقبلة أمام حتا، لأن طموحنا لا يتوقف عند نتيجة مباراة واحدة، وقد تعاهدنا نحن اللاعبين، على العمل بجدية لتصحيح وضع الفريق والتقدم تدريجياً نحو منطقة وسط الترتيب».