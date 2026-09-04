درويش محمد يحرس عرين دبا في الموسم الجديد

تعاقدت شركة دبا لكرة القدم، مع حارس المرمى، درويش محمد، قادماً من نادي الشارقة، لتدعيم صفوف «النواخذة» خلال الموسم الرياضي 2026-2027، الذي يخوض خلاله الفريق منافسات دوري الدرجة الأولى.

وجرت مراسم توقيع العقد في قاعة المؤتمرات باستاد دبا، بحضور المدير التنفيذي للنادي، سعيد الحساني، وذلك في إطار تحضيرات الفريق للموسم الجديد، وتعزيز صفوفه بالعناصر القادرة على تحقيق أهدافه.

ويحتل دبا المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى، برصيد ست نقاط جمعها من مباراتين.