كورنادو: فريق «الشارقة 2026» ليس هو «الشارقة 2019».. وأعرف بيرلو جيداً

قال لاعب الشارقة إيغور كورنادو إن فريقه استعد بشكل جيد للمباراة المرتقبة أمام فريق يونايتد السبت ضمن الجولة الرابعة في دوري المحترفين، مؤكداً أنهم يدرسون المنافس بشكل جيد ويعرفون أنه فريق جيد وقليل الأخطاء وسيدخلون المباراة بتركيز عالٍ من أجل الفوز، مشدداً على أهمية استغلال أي أخطاء قد يقع فيها يونايتد، ولأفتاً إلى أنه سبق أن لعب لمدة 3 مواسم في الدوري الإيطالي ويعرف طريقة لعب مدرب يونايتد الإيطالي أندريا بيرلو.

وأضاف إيغور كورنادو خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد الجمعة بمقر نادي الشارقة: «نعمل خلال المواجهة المرتقبة أمام يونايتد لتقديم مباراة جيدة، وكما ذكر المدرب مورايس فإن يونايتد فريق جيد وقليل الأخطاء، وهذه تعد من سمات مدرب الفريق الإيطالي بيرلو والكرة الإيطالية».

وتابع إيغور كورنادو: «أعرف أن التوقعات تجاهي عالية، لكن كل شيء اختلف منذ 2017 عندما جئت إلى الشارقة لأول مرة، والشارقة في 2026 ليس هو الشارقة في 2019».

وأكمل: «رغم أن كل شيء في الشارقة اختلف عن السابق -وهذه ليست أعذاراً- لكنني عندما أدخل إلى الملعب أحاول تقديم أقصى ما عندي واللعب بأفضل طريقة ممكنة. الموسم الماضي لم يكن مرضياً بالنسبة لنا كلاعبين وكذلك لجمهور الشارقة، وقد بدأنا هذا الموسم من الصفر وقدمنا مباراة جيدة أمام الظفرة ونجحنا في تحقيق الفوز في الجولة الأولى للدوري، ورغم الخسارة إلا أن مباراة الجزيرة لم تكن الأسوأ أداءً بالنسبة لنا كلاعبين، لكن في مثل هذه المباريات الكبيرة قد تخسر المباراة نتيجة بعض التفاصيل الدقيقة، وفي مباراة الجزيرة فإننا لم نهدد المرمى بشكل جيد واستقبلنا في المقابل هدفين».

وأكد إيغور أن الشارقة تمكن من العودة مجدداً إلى المسار الصحيح أمام فريق حتا وهو فريق جيد ولديه طموحات، واصفاً مباراة يونايتد بأنها تحدٍّ آخر للشارقة.