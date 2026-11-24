سيد مصطفى - عجمان

يسعى عجمان إلى استثمار عاملَي الأرض والجمهور لاستعادة انتصاراته، عندما يستقبل الاتفاق السعودي،

اليوم في الساعة 19:30، على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال الخليج للأندية، في مواجهة يتطلع خلالها «البرتقالي» إلى مواصلة المنافسة على صدارة المجموعة وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويدخل عجمان اللقاء بشعار الفوز، سعياً إلى فك الشراكة مع منافسيه على قمة الترتيب، بعدما تساوت فرق أربيل العراقي والاتفاق وعجمان برصيد ست نقاط لكل منها، في حين يتذيل كاظمة الكويتي ترتيب المجموعة من دون رصيد، إلا أن الفريق الإماراتي يحتل المركز الثالث بسبب نتائج المواجهات المباشرة.

وتمثل مواجهة الاتفاق فرصة أمام الفريق البرتقالي لوضع حد لسلسلة نتائجه السلبية، بعدما أخفق في تحقيق الفوز خلال مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات.

من جهته، قال مدرب عجمان، الصربي غوران توفيغدزيتش لـ«الإمارات اليوم»: «إن عجمان قدم مباراة جيدة أمام الاتفاق في لقاء الذهاب، خصوصاً على مستوى الأداء والاستحواذ، لكنه لم ينجح في ترجمة أفضليته إلى أهداف، ليخسر المواجهة بهدفين دون رد، مضيفاً: «هذه هي كرة القدم، فهي لا تعترف إلا بالأهداف، وهو ما يتطلع الفريق إلى التعامل معه بصورة أفضل في لقاء الإياب».