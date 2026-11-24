محمد أبوإسماعيل - دبي

يستضيف شباب الأهلي، في الثامنة من مساء اليوم، القادسية السعودي على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، أملاً في العودة لسكة الانتصارات القارية.

وكان شباب الأهلي الذي يحتل المركز الرابع برصيد تسع نقاط، قد استهل مشواره القاري بثلاثة انتصارات متتالية، قبل أن يخسر أمام الهلال السعودي بهدفين دون رد في الرياض ضمن الجولة الرابعة.

وانعكست الخسارة القارية على نتائج الفريق محلياً، إذ خسر أمام الشارقة بهدفين دون رد، ثم تعادل مع كلباء 1-1، لكنه استعاد اتزانه بفوز مستحق على عجمان 3-1، يوم الجمعة الماضي، ليدخل مواجهة اليوم بمعنويات أفضل، قبل أن يلاقي العين في نهائي كأس السوبر يوم الأحد المقبل.

ويملك شباب الأهلي خبرة قارية جيدة، إذ بلغ الموسم الماضي الدور ربع النهائي من البطولة نفسها، بعد فوز كبير على تراكتور الإيراني بثلاثية نظيفة في دور الـ16.

في المقابل، يحل القادسية ضيفاً على دبي وهو في المركز الخامس برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطة واحدة فقط عن صاحب الأرض.

ولم يتذوق الفريق السعودي طعم الخسارة في البطولة حتى الآن، بعدما حقق فوزين وتعادلين، ويملك ثاني أقوى خط هجوم في منطقة الغرب برصيد تسعة أهداف، مقابل ثلاثة أهداف فقط في شباكه، وكان قد افتتح مشواره بالفوز على الوصل 2-1 في الرياض، في أول ظهور له في البطولة القارية منذ عام 1994.