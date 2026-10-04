بغداد أقرب من البصرة لاستضافة «خليجي 28»

كشف مصدر مسؤول في الاتحاد العراقي لكرة القدم لـ«الإمارات اليوم»، أن العاصمة العراقية بغداد باتت الأقرب لاستضافة منافسات النسخة الـ28 من بطولة «خليجي 28»، المقرر إقامتها خلال الفترة من التاسع إلى 22 ديسمبر 2028، وذلك بعد المفاضلة خلال الفترة الماضية مع مدينة البصرة، وسط ترقب لإعلان القرار رسمياً خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن «الاتجاه داخل الاتحاد العراقي يميل إلى إقامة البطولة في بغداد للمرة الثانية في تاريخها، بعدما كانت قد نظمت النسخة الخامسة عام 1979 على ملعب الشعب الدولي، وتُوّج بلقبها المنتخب العراقي»، مشيراً إلى أن «المفاضلة بين العاصمة والبصرة شهدت نقاشات خلال الفترة الماضية، قبل أن تتجه الكفة نحو بغداد».

وكان المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قد أعلن في 28 سبتمبر الماضي منح العراق حق استضافة «خليجي 28» بالإجماع، من دون الكشف عن المدينة التي ستحتضن منافسات البطولة، فيما ألزم القرار الاتحاد العراقي بإبلاغ الاتحاد الخليجي بالمدينة المستضيفة واستكمال المتطلبات التنظيمية اللازمة.

وتأتي أفضلية بغداد في ظل رغبة العراق في نقل البطولة إلى العاصمة، بعد النجاح الذي حققته البصرة خلال استضافتها «خليجي 25» في يناير 2023، والتي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً وأجواء احتفالية لافتة، إلى جانب تتويج المنتخب العراقي باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

وشكلت «خليجي 25» عودة تاريخية للبطولة إلى العراق بعد غياب استمر 44 عاماً، إذ كانت بغداد قد استضافت «خليجي 5» عام 1979، قبل أن تعود البطولة إلى الأراضي العراقية عبر البصرة في 2023.

وحظيت «خليجي 25» بتفاعل جماهيري واسع، لم يقتصر على مباريات المنتخب العراقي، وإنما امتد إلى مختلف مواجهات البطولة، التي شهدت حضوراً لافتاً وامتلاء المدرجات في عدد من المباريات، ما عزز حضور العراق كوجهة قادرة على استضافة الحدث الخليجي جماهيرياً وتنظيمياً.

وتحظى «خليجي 28» باهتمام كبير في الشارع الرياضي العراقي، خصوصاً أنها ستعيد البطولة إلى البلاد للمرة الثالثة في تاريخها، بعد نسختي بغداد عام 1979 والبصرة عام 2023. وفي الوقت الذي لم يُحسم فيه اسم المدينة المستضيفة بصورة رسمية حتى الآن، تشير المعطيات الحالية إلى اتجاه الاتحاد العراقي نحو اختيار العاصمة.

يُذكر أن البصرة ستستضيف بطولة كأس الخليج للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاماً، خلال الفترة من 21 مارس إلى الثالث من أبريل 2027.

• البصرة ستستضيف بطولة كأس الخليج للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاماً في 2027.