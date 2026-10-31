منتخب الإمارات يتعادل مع البحرين من دون أهداف في «خليجي القدامى»

تعادل منتخب الإمارات لكرة القدم سلبياً أمام نظيره البحريني، في المواجهة التي جمعتهما السبت على استاد حمد بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين، المقامة حالياً في قطر.

ورفع «الأبيض» رصيده إلى أربع نقاط، بعدما كان قد استهل مشواره بالفوز على اليمن بنتيجة 2-0، فيما رفع المنتخب البحريني رصيده إلى نقطة واحدة، ليتأجل حسم تأهل المنتخب الإماراتي إلى الدور نصف النهائي حتى مواجهته المرتقبة أمام قطر، الاثنين المقبل، في ختام مباريات الدور الأول، والمقررة عند الساعة الثامنة مساءً على استاد حمد الكبير.

ولم يظهر المنتخب الإماراتي خلال المباراة بالمستوى الفني المميز الذي قدمه أمام اليمن في الجولة الأولى، إذ بدا التأثر بالإرهاق واضحاً على عدد من اللاعبين، نتيجة المجهود البدني الكبير الذي بذلوه خلال المواجهة السابقة.

وشهد الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي، محاولات متبادلة من المنتخبين للوصول إلى المرمى، مع أفضلية نسبية للأبيض في بعض الفترات، بقيادة الثلاثي الهجومي فيصل خليل وإسماعيل مطر وسالم خميس. وواصل المنتخب الإماراتي محاولاته في الشوط الثاني بحثاً عن هدف التقدم، إلا أن محاولاته لم تترجم إلى أهداف، لتنتهي المباراة بالتعادل من دون أهداف.

وشهدت المباراة ارتداء اللاعب فيصل خليل شارة قيادة المنتخب، بعدما كان زميله بشير سعيد قد ارتداها خلال المواجهة السابقة أمام اليمن في الجولة الأولى.

وفي المباراة الأخرى ضمن المجموعة ذاتها، فاز المنتخب القطري على نظيره اليمني بنتيجة 2-0، فيما شهدت المجموعة الأخرى فوز المنتخب العراقي، حامل اللقب، على المنتخب الكويتي بهدف دون مقابل.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي الثلاثاء المقبل، على أن تقام المباراة النهائية الخميس المقبل.

ووفقاً لنظام البطولة، تُقام المباريات بواقع 40 دقيقة، مقسمة على شوطين، مدة كل منهما 20 دقيقة، ويتأهل إلى الدور نصف النهائي المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعتين.

التشكيلة الأساسية

خاض المنتخب الإماراتي المباراة بتشكيلة ضمت وليد سالم في حراسة المرمى، وفي الدفاع بشير سعيد ويوسف جابر ووليد عباس وعبدالله مال الله، وفي الوسط سيف محمد وهلال سعيد وسلطان الغافري وإسماعيل مطر، وفي الهجوم فيصل خليل وسالم خميس.

ولاحظ أن الجهاز الفني بقيادة المدرب عيد باروت حافظ على معظم عناصر التشكيلة الأساسية التي خاضت مواجهة اليمن، مع تغيير وحيد تمثل في مشاركة عبدالله مال الله بدلاً من أحمد خميس.