الشركة المالكة لحقوق «خليجي 27» تطلب من قنوات رياضية خليجية ملايين الدولارات مقابل البث

أفاد مصدر خاص لـ«الإمارات اليوم» بأن شركة أجنبية مالكة لحقوق البث التلفزيوني لكأس الخليج الـ27 لكرة القدم، المقررة الشهر الجاري في السعودية، طلبت من قنوات تلفزيونية رياضية خليجية، مبلغاً مالياً كبيراً يقدر بملايين الدولارات، مقابل نقل مباريات البطولة التي تضم 15 مباراة فقط، وتقام في غضون أسبوعين.

وتجري هذه القنوات حالياً مفاوضات مكثفة مع الشركة المالكة للحقوق من أجل خفض المبلغ، حتى تتمكن هذه القنوات، التي تحظى بنسبة مشاهدات تلفزيونية عالية، من نقل أحداث البطولة، والمساهمة في إنجاحها إعلامياً، كونها تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة، وحتى لا تفقد البطولة بريقها، نظراً لأهميتها بالنسبة لمواطني الخليج العربي.

وكشف المصدر أن القنوات الرياضية الخليجية المعنية، كما جرت العادة، وضمن أهدافها لإنجاح البطولة، أكملت تجهيزاتها كافة من أجل توفير تغطية إعلامية مميزة للبطولة، ونقل أحداثها أولاً بأول للمشاهدين والمتابعين، في منطقة الخليج بشكل عام، مشيرة إلى أنه في حال تم التوصل إلى الاتفاق بشأن نقل البطولة، فإن القنوات الرياضية ستكون موجودة بقوة في هذا العرس الكروي الخليجي الكبير.

وأشار المصدر إلى أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الجهة المالكة لحقوق بث البطولة، فإن «خليجي 27» ستفقد أهم قنوات رياضية في منطقة الخليج.

وتقام النسخة رقم 27 من بطولة كأس الخليج في السعودية، خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري إلى السادس من الشهر المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات، وُزعت على مجموعتين، تضم الأولى السعودية والكويت وعُمان والعراق، وتضم الثانية الإمارات وقطر والبحرين واليمن.

وتقام المباريات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن يتأهل منتخبان عن كل مجموعة للعب في الدور نصف النهائي، والفائزان ينتقلان إلى المباراة النهائية.

مصدر خاص:

• تعثُّر التوصل إلى اتفاق مع الشركة المالكة، يهدد «البطولة» بفقدان أهم قنوات رياضية في منطقة الخليج.