في دقيقتين.. منتخب الإمارات يخسر لقب «خليجي 27» أمام السعودية

خسر منتخب الإمارات لقب «خليجي 27» لمصلحة نظيره السعودي 0-2، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وبدأ «الأبيض» المباراة بشكل هجومي، وكاد أن يفتتح التسجيل مبكراً عبر نيكولاس خيمينيز، الذي حاول التسجيل بضربة خلفية مزدوجة، لكن الكرة علت العارضة.

وتوقفت المباراة عند الدقيقة الرابعة بسبب سحابة من الدخان انبعثت من مدرجات المنتخب السعودي، وحجبت الرؤية أمام اللاعبين، قبل أن يستأنف الحكم المغربي جلال جيد اللعب بعد نحو أربع دقائق.

ومع استئناف المباراة، حصل المنتخب السعودي على ركلة ركنية وصلت إلى همام الهمامي، الذي سدد الكرة، قبل أن تصطدم بأقدام برونو أوليفيرا وتغيّر اتجاهها، لتستقر في الشباك عند الدقيقة 11.

ولم ينتظر «الأخضر» طويلاً لتعزيز تقدمه، إذ أضاف فراس البريكان الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط، مستفيداً من هجمة أربكت الدفاع الإماراتي، قبل أن يسدد كرة أرضية صعبة على الحارس خالد عيسى، لتسكن الشباك في الدقيقة 13.

وحاول الأبيض الإماراتي العودة إلى المباراة، وكاد بالا أن يقلص الفارق من تسديدة داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس محمد العويس تصدى لها على مرتين.

ونجا مرمى «الأبيض» من هدف ثالث، بعدما قاد المنتخب السعودي هجمة مرتدة، وحاول صالح أبو الشامات إنهاءها بطريقة استعراضية، لكن كرته ارتدت من القائم.

ورد المنتخب الإماراتي بفرصة خطرة عبر نيكولاس خيمينيز، الذي تلقى تمريرة من كوليبالي داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة ارتدت من القائم، ليهدر «الأبيض» أقرب فرصه لتقليص الفارق.

وبلغت الإثارة ذروتها عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لـ"الأبيض"، قبل أن يعود إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" لمراجعة اللعبة، ويلغي قراره السابق.

وفي الشوط الثاني، أجرى مدرب المنتخب الإماراتي زلاتكو داليتش عدة تغييرات تباعاً، بإشراك علي صالح وريتشارد أكونور، ثم سلطان عادل ولوان بيريرا، وأخيراً فابيو ليما، إلا أن هذه التغييرات لم تُحدث التحسن المنتظر على أداء "الأبيض".

وسنحت لـ"الأبيض" أكثر من فرصة محققة أمام المرمى السعودي، عن طريق بالا وسلطان عادل، إلا أن لاعبي «الأبيض» لم يحسنوا استغلالها، لتنتهي المباراة بفوز «الأخضر» بهدفين دون رد، وتتبدد أحلام المنتخب الوطني في التتويج باللقب الخليجي.