بنتيكي: الوحدة فريق كبير.. وعلينا القتال للبقاء في المقدمة

أكد مهاجم الوحدة، البلجيكي كريستيان بنتيكي، أن الإيمان بالنفس والعمل الجاد يمثلان مفتاح النجاح للمهاجم، وذلك بعدما قاد فريقه للفوز على خورفكان 3-2، بتسجيله هدفين، أمس، في الجولة السادسة من دوري المحترفين.

وقال بنتيكي في تصريحات صحافية: «أحياناً تسجل وأحياناً لا، لكن الأهم أن تؤمن بنفسك وتعمل بجد، وقد خاض فريقنا المباراة بروح واحدة، وعانينا وقاتلنا معاً حتى حققنا الفوز، وكنا نعلم أن مواجهة خورفكان لن تكون سهلة، ولذلك كانت النقاط الثلاث مهمة للغاية، وعلينا مواصلة العمل».

وأضاف: «نحن الوحدة، فريق كبير، وعلينا مواصلة القتال للبقاء في المراكز المتقدمة».

ورفع الوحدة رصيده إلى 12 نقطة، فيما تجمد رصيد خورفكان عند أربع نقاط.

وافتتح البوليفي راميرو بونسي التسجيل لخورفكان بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (13)، قبل أن يدرك منصور صالح التعادل للوحدة بضربة رأسية في الدقيقة 24.

وأعاد المغربي طارق تيسودالي التقدم لخورفكان (33)، بعدما حول عرضية أحمد جشك إلى الشباك، لكن الوحدة أدرك التعادل عبر البلجيكي كريستيان بنتيكي من ركلة جزاء (38)، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويحرز هدف التقدم (45+2)، إثر انفراده بالمرمى.

وكان الحكم قد تراجع عن احتساب ركلة جزاء للوحدة في الدقيقة الخامسة، بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).

وفي الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفاً لخورفكان سجله تيسودالي (85) بداعي التسلل.