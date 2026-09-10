مدرب شباب الأهلي يكشف سبب استبعاد المقبالي أمام «يونايتد»

قال مدرب شباب الأهلي، البرازيلي أندريه جاردين، إن مباراة فريقه أمس أمام فريق يونايتد جاءت صعبة كما كان متوقعاً، رغم أن فريقه فرض أفضلية ميدانية خلال الشوط الأول لكنه لم ينجح في ترجمة سيطرته إلى تقدم في النتيجة.

وكان شباب الأهلي قد واصل نزيف النقاط، وخرج بتعادل صعب أمام الصاعد حديثا يونايتد بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على استاد آل مكتوم في الجولة الخامسة من دوري المحترفين.

وأضاف في تصريحات صحافية عقب المباراة: «خطأ مؤثراً في بداية الشوط الثاني سمح للمنافس بالتقدم، وهو ما أجبر فريقي على بذل المزيد من الجهد للعودة إلى المباراة».

وكشف المدرب جاردين سبب غياب الحارس الأساسي حمد المقبالي عن مباراة يونايتد، إذ أكد أن اللاعب عاني من المرض، وأشار إلى ان اثار المرض كانت واضحة على الحارس في المباراة الماضية أمام الجزيرة بالجولة الرابعة.

وأشار: «للأسف هناك عدوى مرضية أصابته في الفترة الأخيرة».

ونجح مدرب يونايتد، الإيطالي أندريا بيرلو، في التعامل مع المباراة بصورة جيدة، بعدما اعتمد على تنظيم دفاعي محكم، مع التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم، وهو ما حد من خطورة شباب الأهلي، الذي احتاج 34 دقيقة لصناعة أول فرصة حقيقية، عندما سدد سلطان عادل كرة مرت بمحاذاة القائم، قبل أن تتاح للفريق فرصة أخطر من ضربة ثابتة نفذها يوري سيزار مباشرة نحو المرمى، لكن العارضة حالت دون افتتاح التسجيل.

ولم تتغير الصورة كثيراً مع بداية الشوط الثاني، إذ واصل شباب الأهلي بحثه عن هدف التقدم، بينما ظل يونايتد متماسكاً في مناطقه، قبل أن يستغل إحدى هجماته المرتدة ويسجل هدف التقدم في الدقيقة 58.

وحصل شباب الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 74 نجح سعيد عزت الله في تنفيذ الركلة بنجاح وإدراك التعادل.