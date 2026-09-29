قرعة بين العراق وعمان لتحديد هوية المتأهل إلى نصف نهائي «خليجي 27»

قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27» اللجوء إلى القرعة عند الساعة الواحدة صباحا بتوقيت الإمارات، لحسم هوية المنتخب الذي سيرافق السعودية إلى الدور نصف النهائي، بين منتخبي عُمان والعراق، بعد تساويهما في النقاط في المجموعة الأولى، وتعذر الفصل بينهما وفق معايير كسر التعادل المنصوص عليها في لائحة البطولة.

وكان العراق قد خسر أمام السعودية بهدفين نظيفين، فيما حققت عُمان الفوز على الكويت 3-1، ليرفع المنتخبان رصيدهما إلى 4 نقاط، بينما حسم المنتخب السعودي صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وتساوى المنتخبان في النقاط والأهداف وعدد البطاقات.

وتنص المادة السابعة من لائحة قواعد وشروط المباريات على أن ترتيب المنتخبات المتساوية في عدد النقاط يبدأ بنتائج المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف في تلك المواجهات، يليه عدد الأهداف المسجلة بين المنتخبات المتساوية.

وفي حال استمرار التعادل، تعاد عملية تطبيق المعايير ذاتها على مباريات المنتخبات المعنية فقط، قبل الانتقال إلى فارق الأهداف ثم عدد الأهداف المسجلة في جميع مباريات دور المجموعات.

وتتضمن اللائحة بنداً خاصاً ينص على اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح من علامة الجزاء إذا كان المنتخبان المتعادلان قد التقيا في المباراة الأخيرة من دور المجموعات، وكانا موجودين على أرض الملعب لحظة حسم التأهل.

وبحسب اللائحة، يأتي معيار اللعب النظيف تالياً، من خلال احتساب نقاط البطاقات الصفراء والحمراء التي حصل عليها لاعبو كل منتخب، قبل اللجوء إلى القرعة باعتبارها آخر معايير حسم التعادل.