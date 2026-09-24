خبير تحكيمي: أهداف الإمارات أمام اليمن صحيحة.. وأتحفظ على إلغاء ركلة الجزاء

أكد الحكم الدولي السابق عبدالله العاجل أن الحكم الدولي العماني قاسم الحاتمي أدار مباراة منتخبي الإمارات واليمن، التي انتهت بفوز «الأبيض» 4-0، في الجولة الأولى من منافسات «خليجي 27» بمدينة جدة السعودية، دون أخطاء تحكيمية مؤثرة، مشيراً إلى صحة أهداف المنتخب الإماراتي وعدم وجود أي شكوك بشأنها.

ووصف العاجل، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، المباراة بأنها كانت عادية من الناحية التحكيمية، نظراً لعدم تعرض الحكم لاختبارات صعبة أو حالات تحكيمية مؤثرة، لافتاً إلى أن تقدم «الأبيض» بنتيجة كبيرة أسهم في غياب الاحتكاكات والمنافسة الشرسة بين اللاعبين.

وفي المقابل، أبدى العاجل تحفظه على قرار إلغاء ركلة الجزاء التي احتُسبت لمصلحة المنتخب الإماراتي في الدقيقة 60، بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، بداعي وجود تسلل.

وقال: «أتحفظ على قرار إلغاء ركلة الجزاء، لأن اللقطة الخاصة بالحالة توضح أن جميع اللاعبين كانوا على خط واحد، وبالتالي لم يكن هناك تسلل. والعتب في هذه الحالة يقع على تقنية الفيديو وليس حكم الساحة، خصوصاً أن خاصية نظام الخطوط لم تُستخدم في هذه الحالة، رغم أهميتها في مثل هذه القرارات».

وأضاف: «استخدام نظام الخطوط يساعد على حسم مثل هذه الحالات بصورة أكثر دقة وإقناعاً، ولذلك أرى أن قرار إلغاء ركلة الجزاء لم يكن موفقاً».

وعن سقوط لاعب المنتخب الإماراتي حارب عبدالله في الدقيقة 89، أوضح العاجل أن الحالة لا تستدعي احتساب مخالفة، معتبراً أنها جاءت نتيجة «احتكاك عادي» بين اللاعبين.

وكان «الأبيض» قد أنهى الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يضيف هدفاً رابعاً في الشوط الثاني، ليحصد أول ثلاث نقاط له في البطولة.