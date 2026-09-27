فريد علي: اليمن استحق ركلة جزاء.. وركلة قطر غير صحيحة

أكد الخبير التحكيمي فريد علي أن المنتخب اليمني استحق الحصول على ركلة جزاء خلال مواجهته أمام قطر في الجولة الثانية من منافسات «خليجي 27»، مشيراً إلى أن اللاعب ناصر محمد تعرض لعرقلة واضحة من المدافع بيدرو ميغيل داخل منطقة الجزاء.

وأوضح فريد علي خلال ظهوره في قناة أبوظبي الرياضية أن زاوية رؤية الحكم الأردني أدهم الخادم لم تكن مواتية لاحتساب المخالفة، معتبراً أن الحالة كانت تستوجب تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» لمراجعة اللقطة، خصوصاً أن المخالفة وقعت داخل منطقة الجزاء وكان من الممكن أن تغير مجريات المباراة.

وفي المقابل، اعتبر الخبير التحكيمي أن قرار احتساب ركلة الجزاء لمصلحة المنتخب القطري في الدقيقة 70 لم يكن صحيحاً، موضحاً أن الحالة لم تشهد دفعة واضحة من المدافع اليمني ضد اللاعب القطري تستوجب احتساب ركلة جزاء.

وأشاد فريد علي بقرار احتساب هدف قطر، الذي سجله يوسف عبد الرزاق، مؤكداً صحته بعد مراجعة تقنية «VAR» للعبة، وتأييد قرار الحكم المساعد بعدم وجود حالة تسلل على اللاعب القطري لحظة تسجيل الهدف.

وجاءت ملاحظات فريد علي بشأن ركلة الجزاء اليمنية في أعقاب حالة أثارت اعتراض لاعبي المنتخب اليمني، بعدما طالبوا باحتساب مخالفة لصالح ناصر محمد داخل منطقة الجزاء إثر احتكاكه مع المدافع بيدرو ميغيل، إلا أن الحكم أدهم الخادم لم يحتسب الركلة، كما لم يتدخل حكم الفيديو لمراجعة الحالة.