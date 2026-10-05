حكم نهائي «خليجي 27» جلال جيد.. صارم مع اللاعبين وكثير البطاقات الملونة

يدير الحكم المغربي الدولي جلال جيد المباراة النهائية لبطولة «خليجي 27» بين الإمارات والسعودية، الثلاثاء (الساعة 22:00 بتوقيت الإمارات) بعدما فرض اسمه في الساحة التحكيمية الدولية بصرامته في التعامل مع اللاعبين وكثرة إشهاره البطاقات الملونة، إلى جانب احتسابه ركلات الجزاء في المباريات التي أدارها.

"الإمارات اليوم" تسلط الضوء على مسيرة الحكم جلال جيد وترصد أبرز المباريات التي تخللها انتقادات وأزمات، ورقم قياسي مغربي غير مسبوق.

من هو الحكم جلال جيد؟

جلال جيد (من مواليد 23 مارس 1987 بالدار البيضاء) هو حكم كرة قدم دولي مغربي، ويُعد في الوقت الحالي أحد أبرز أسماء النخبة التحكيمية على الساحتين الأفريقية والعالمية.. حصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عام 2019، وعادل في كأس العالم 2026 الرقم القياسي لأكثر حكم مغربي إدارةً للمباريات في نسخة مونديالية واحدة.

أدار لـ«الأبيض» مباراة واحدة

أدار جلال جيد خلال بطولة «خليجي 27» الحالية مباراة واحدة لمنتخب الإمارات أمام قطر في الجولة الأخيرة من دور المجموعات التي انتهت بالتعادل 1-1، وكذلك أدار مباراة الكويت مع العراق المثيرة التي انتهت لمصلحة «أسود الرافدين» 3-2، وسيقود المباراة النهائية بين الإمارات والسعودية.

معروف بكثرة البطاقات وضربات الجزاء

يُعرف الحكم الدولي المغربي جلال جيد بصرامته وحزمه وكثرة إشهاره للبطاقات الملونة واحتساب ضربات الجزاء، ففي مباراة الكويت والعراق وحدها في «خليجي 27» أشهر 8 بطاقات ملونة (حمراء للاعب الكويت عبدالوهاب العوضي، و5 إنذارات للاعبي العراق، وإنذارين للكويت)،

أزمة مباراة ألمانيا وباراغواي في مونديال 2026

ألغى جلال جيد هدفاً لألمانيا بمرمى باراغواي سجله جوناثان تاه في الوقت الإضافي بعد تدخل الـ(الفار)، بداعي وجود مخالفة من والديمار أنتون على حارس باراغواي في دور الـ32 لكأس العالم 2026.. القرار أثار غضباً وانتقادات ألمانية واسعة بعد الخروج من المونديال بركلات الترجيح (الوقت الأصلي والإضافي 1-1)، لكن رئيس لجنة الحكام في «فيفا» بييرلويجي كولينا دافع عن القرار، في وقت كانت هذه المباراة الثالثة لجلال جيد في المونديال نفسه، بعد ألمانيا مع كوراساو والبرتغال مع أوزبكستان.

جدل الدوري المغربي بلقاء الجيش ونهضة بركان

واجه الحكم جلال جيد انتقادات واسعة في الدوري المغربي خلال مباراة الجيش الملكي ونهضة بركان بموسم 2025-2026، والتي انتهت بالتعادل السلبي، إذ ألغى هدفين للجيش الملكي ورفض احتساب ركلة جزاء.

انتقادات في نهائي كأس المغرب 2025

تعرض لانتقادات لدى إدارته مباراة أولمبيك آسفي مع نهضة بركان في نهائي كأس المغرب 2025، إذ أُثير جدل حول ركلة جزاء احتسبها لنهضة بركان، إضافة إلى انتقادات لعدم طرد لاعب بركان يوسوفو دايو عقب احتكاكه بحارس أولمبيك آسفي.