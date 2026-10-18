الوحدة يقلب تأخره أمام خورفكان إلى فوز بثلاثية

قلب الوحدة تأخره أمام مضيفه خورفكان إلى فوز مثير بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 12 نقطة، فيما تجمد رصيد خورفكان عند 4 نقاط.

وشهد الشوط الأول تسجيل الأهداف الخمسة، بعدما نجح الوحدة في قلب تأخره مرتين إلى تقدم، وحسم المواجهة بثلاثية حملت توقيع منصور صالح والبلجيكي كريستيان بنتيكي، الذي سجل هدفين.

وكاد الوحدة أن يتقدم مبكراً من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة، إثر تعرض لاعبه الفرنسي براهيما ديارا للعرقلة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتراجع الحكم عن قراره بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

وافتتح البوليفي راميرو بونسي التسجيل لخورفكان في الدقيقة 13، بتسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء، قبل أن يدرك منصور صالح التعادل للوحدة في الدقيقة 24، بضربة رأسية من دون رقابة دفاعية.

وأعاد المغربي طارق تيسودالي التقدم لخورفكان في الدقيقة 33، بعدما حول عرضية أحمد جشك إلى الشباك، لكن الوحدة رد بهدف التعادل من ركلة جزاء نفذها بنتيكي بنجاح في الدقيقة 38.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عاد بنتيكي ليمنح الوحدة التقدم، بعدما انفرد بالمرمى وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 45+2، ليكمل «العنابي» عودته ويحسم الشوط الأول لمصلحته.

وفي الشوط الثاني، حافظ الوحدة على تقدمه، رغم محاولات خورفكان للعودة إلى المباراة. وكاد بونسي أن يدرك التعادل من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 81، لكن تسديدته اصطدمت بحائط الصد ومرت فوق العارضة.

وسجل تيسودالي هدفاً آخر لخورفكان في الدقيقة 85، مستفيداً من عرضية جشك، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وتألق حارس خورفكان أحمد حمدان في الدقائق الأخيرة، بعدما تصدى لمحاولة خطرة إثر انفراد لاعب الوحدة أشير كريس بالمرمى، ليحافظ على النتيجة عند 3-2 حتى صافرة النهاية.