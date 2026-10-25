رسمياً .. الظفرة يطالب اتحاد الكرة بكشف كواليس «ركلة الإقصاء» أمام خورفكان

تقدّم نادي الظفرة باعتراض رسمي إلى هيئة الاعتراض على قرارات الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم، بشأن ركلة الجزاء التي احتُسبت ضده في مباراته أمام خورفكان، أمس، ضمن منافسات كأس رئيس الدولة لكرة القدم، معتبراً أن القرار أثّر مباشرة في نتيجة المباراة وأدى إلى خروجه من البطولة.

وكان الظفرة متعادلاً 2-2 في مواجهة مستضيفه خورفكان على استاد صقر بن محمد القاسمي قبل أن يحتسب حكم المباراة ناصر العلي ركلة جزاء ضده بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد «الفار» وجاء منها هدف الخسارة 3-2 في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع.

وطالب الظفرة، في خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة كشفت تفاصيله «الإمارات اليوم»، بإجراء مراجعة فنية وتحكيمية شاملة للحالة، استناداً إلى التسجيلات المصورة وقانون اللعبة، إلى جانب عرضها على خبراء تحكيم مختصين للتحقق من صحة قرار احتساب ركلة الجزاء وسلامة الإجراءات المتبعة في استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار».

وأوضح النادي في اعتراضه أن الإعادات المصورة للحالة تُظهر، بحسب رؤيته، أن لاعبه لمس الكرة أولاً، معتبراً أن ذلك لا يتوافق مع قرار احتساب ركلة جزاء ضده. وأشار إلى أن عدداً من الخبراء والمحللين التحكيميين أكدوا، وفق ما ورد في الخطاب، عدم وجود مخالفة تستوجب احتساب الركلة.

وأبدى الظفرة استغرابه من آلية التعامل مع الحالات التحكيمية خلال المباراة، مشيراً إلى تكرار محاولات استدعاء حكم الساحة من قبل تقنية الفيديو لمراجعة حالات سابقة، قبل مراجعة الحالة محل الاعتراض واحتساب ركلة الجزاء.

وطالب النادي بالتحقق من سلامة الإجراءات التي اتُّبعت في هذه الحالة، ومدى توافق القرار النهائي مع قانون اللعبة.

وأكد النادي أن القرار كانت له انعكاسات مباشرة على مجريات المباراة ونتيجتها، مشدداً على أن خروجه من البطولة بعد العمل والاستعداد للمنافسة فيها يضاعف، من وجهة نظره، أهمية مراجعة الحالة والوقوف على ملابساتها الفنية والتحكيمية.

ولم يقتصر اعتراض الظفرة على المباراة الأخيرة، إذ أشار الخطاب إلى استياء النادي وجماهيره من قرارات تحكيمية شهدتها مباريات سابقة، من بينها مواجهة ضمن كأس الرابطة قبل نحو أسبوعين، عبّر خلالها مدرب الفريق، في المؤتمر الصحافي التقييمي للمباراة، عن استغرابه من الأداء التحكيمي.

وأوضح الظفرة أن الإشارة إلى الواقعة السابقة تأتي في إطار المطالبة برفع مستوى دقة القرارات التحكيمية وتعزيز معايير العدالة والشفافية، مؤكداً في الوقت نفسه احترامه للمنظومة التحكيمية والقائمين عليها، وحرصه على دعم جهود تطوير كرة القدم الإماراتية.

وطلب النادي، إلى جانب المراجعة الفنية للحالة والتحقق من سلامة استخدام تقنية الفيديو، إبلاغه بنتيجة المراجعة ومبررات القرار الفنية والتحكيمية، وفق اللوائح والإجراءات المعتمدة، واتخاذ ما تراه الهيئة مناسباً من إجراءات لتفادي تكرار الأخطاء التحكيمية المؤثرة، مع حفظ حقوق النادي النظامية والقانونية.

وشدد الظفرة في ختام خطابه على تمسكه بحقه في المطالبة بمراجعة القرارات التي يرى أنها أثّرت في حقوقه التنافسية، داعياً الهيئة إلى النظر في اعتراضه بموضوعية واتخاذ ما يلزم في حدود اختصاصها، بما يعزز العدالة التحكيمية ويحفظ حقوق جميع الاندية.