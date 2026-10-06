دونيس: «الأبيض» يتمتع بالتنظيم والانضباط

أكد مدرب المنتخب السعودي، جورجيوس دونيس، أن مواجهة الإمارات في نهائي «خليجي 27» ستكون صعبة وتحمل طابعاً تكتيكياً، مشيراً إلى أن «الأبيض» يتمتع بالتنظيم والانضباط ويمتلك لاعبين جيدين، فيما شدد على أهمية الجاهزية البدنية والتكتيكية قبل حسم التشكيلة الأساسية.

وقال دونيس في مؤتمر صحافي: «كل مباراة لها قصة مختلفة، والمباراة الأخيرة أمام قطر لم تكن سهلة، بعدما خضنا 120 دقيقة أمام فريق اعتمد على التكتل الدفاعي المنخفض، لذلك يصبح اتخاذ القرار الصحيح وتنفيذ التحركات المناسبة في الثلث الهجومي أمراً مهماً».

وأوضح: «خوض خمس مباريات خلال 14 يوماً أمر صعب، إلى جانب الظروف الجوية، ولا أحد يعرف الحالة البدنية للاعبي كل فريق بشكل دقيق، لذلك علينا تقييم حالة اللاعبين، خصوصاً الذين خاضوا 120 دقيقة، ومعرفة الجاهزين والقادرين على مساعدتنا».

وتابع: «لدينا إصابات ولاعبون طلبوا الاستبدال، كما طلب الأطباء إراحة بعض اللاعبين، والأهم بالنسبة لي معرفة الجاهزية البدنية قبل المباراة، إلى جانب الاستعداد التكتيكي».

وقال: «نريد أن نكون مجموعة واحدة تضم 11 لاعباً، من المهاجم حتى حارس المرمى، وأن نكون متقاربين ومتماسكين، ومستعدين لتنفيذ التعليمات التكتيكية».

وأشاد بروح المنتخب، قائلاً: «جميع اللاعبين مستعدون للقتال على كل كرة وتغطية المساحات، وهذا ساعدنا على تقديم عمل جيد خلال البطولة».

وأوضح عن الإمارات: «هي واضحة جداً من الناحية التكتيكية فيما تقوم به، ومنضبطة ومنظمة، وتمتلك لاعبين جيدين، لذلك علينا أن نكون في أعلى درجات التركيز».

من جهته، أكد لاعب المنتخب السعودي، محمد كنو، جاهزيتهم لخوض المباراة النهائية، مشيراً إلى التزام اللاعبين بتعليمات المدرب.