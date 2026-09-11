رياضيون يتوقعون ضم ليما «النصر» ولياندرو «الوصل» للمنتخب في قائمة «خليجي 27»

توقّع رياضيون ومحللون فنيون أن يستقر مدرب المنتخب الوطني الجديد لكرة القدم، الكرواتي زالاتكو داليتش، بنسبة 90% على اللاعبين الذين شاركوا مع المنتخب في الفترة الماضية، وذلك خلال اختياره للقائمة الجديدة المرتقبة، استعداداً لكأس الخليج 27 المقررة في السعودية من 23 الجاري حتى السادس من أكتوبر المقبل، لافتين إلى أن القائمة الجديدة ستشهد تغييرات محدودة بسبب تعرض بعض اللاعبين الأساسيين للإصابة في الفترة الأخيرة، خصوصاً لاعب الشارقة كايو لوكاس، وستشهد انضمام ثنائي شباب الأهلي، يوري سيزار وجويلهرم بالا، للمرة الثانية، بعدما شاركا للمرة الأولى مع المنتخب خلال معسكر قصير أقيم بأبوظبي، في مارس 2026، تحت قيادة مدرب المنتخب السابق الروماني، أولاريو كوزمين، مشددين على أهمية عدم استدعاء لاعبين لا يلعبون أساسيين مع فرقهم، بينما توقع آخرون أن تشهد القائمة ضم وجوه جديدة لأول مرة، مثل لاعبي النصر جلاوبر ليما والوصل لياندرو سباداسيو، وفي الوقت ذاته سيتم استبعاد عدد من اللاعبين الذين كانوا مع المنتخب في آخر قائمة، من بينهم حارس مرمى الجزيرة علي خصيف، ولاعب الوصل يحيى نادر، ولاعب الشارقة ماجد راشد، نظراً إلى عدم مشاركتهما أساسيين مع فريقهما في الفترة الأخيرة، إلى جانب مهاجم الشارقة كايو لوكاس في حال لم يكن جاهزاً للمشاركة بسبب تعرضه أخيراً للإصابة.

وقال الرياضيون لـ«الإمارات اليوم» إنهم لا يتوقعون حدوث تغييرات كبيرة في القائمة الجديدة المقرر إعلانها من قبل المدرب الكرواتي، زالاتكو داليتش، ويجب أن يكون التركيز على الوجوه الشابة واستبعاد كل لاعب تجاوز سن 35 عاماً، من أجل التحضير منذ الآن لكأس العالم 2030، مشددين على أهمية عدم استدعاء لاعبين لا يلعبون أساسيين مع فرقهم مثل لاعبي شباب الأهلي يحيى الغساني، والوصل يحيى نادر، رغم أنهما يعتبران من العناصر المؤثرة في صفوف المنتخب خلال الفترة الماضية.

وفرة في اللاعبين

أكد مدرب بني ياس، حسن العبدولي، أن وفرة اللاعبين المميزين في دوري المحترفين، ستسهل مهمة مدرب المنتخب في عملية اختيار أفضل اللاعبين لكأس الخليج المقبلة، مشدداً على أهمية النظر للمستقبل بالنسبة للمنتخب، خاصة على صعيد التحضير الجيد والمبكر لتصفيات كأس العالم 2030، من خلال التركيز على اللاعبين صغار السن. وقال حسن العبدولي: «أتمنى أن يبدأ الإعداد لتصفيات كأس العالم 2030 بدءاً من كأس الخليج المقبلة، من خلال العمل على تجهيز اللاعبين بشكل جيد من الجوانب كافة، بعدم التركيز على اللاعبين كبار السن تجاوزوا 35 عاماً، وإنما التركيز على اللاعبين صغار السن مثل لاعبي شباب الأهلي يوري سيزار، وجويلهيرم بالا وروبن فيليب الظهير الأيسر في نادي الجزيرة، وغيرهم من اللاعبين صغار السن، كون أن هذه التوليفة من اللاعبين تخدم المنتخب في المرحلة المقبلة».

وأضاف العبدولي: «الدوري الإماراتي يضم حالياً نخبة من اللاعبين المميزين، وهناك وفرة كبيرة جداً من اللاعبين المواطنين الشباب، وكذلك ممن حصلوا على الجنسية الإماراتية وأكملوا خمس سنوات في الدوري الإماراتي، وبإمكان المدرب الاستعانة بهم لخدمة المنتخب».

وأوضح العبدولي أن «خوض اللاعبين خمس جولات في الدوري قبل الالتحاق بالمنتخب، إلى جانب فترات الإعداد السابقة مع فِرَقهم قبل بداية الموسم خارج الدولة، تجعلهم في أتم الجاهزية البدنية، لذلك فإنه بناء على المؤشرات فإن المنتخب سيكون جاهزاً بقوة لكأس الخليج».

استقرار بنسبة 90%

وتوقّع المدرب الوطني في كرة القدم واللاعب الدولي السابق، نواف مبارك، أن يستقر مدرب المنتخب زلاتكو خلال قائمته الجديدة بنسبة 90% على العناصر التي كانت قد شاركت مع المنتخب في الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المنتخب ليس حكراً على أسماء بعينها، وأن المدرب سيختار اللاعبين الأكثر جدارة وكفاءة لارتداء قميص المنتخب.

وقال نواف مبارك: «أي لاعب يريد الانضمام للمنتخب عليه أن يثبت جدارته من خلال تقديم مستوى متطور».

وأشار نواف مبارك إلى أنه يتوقع مغادرة بعض العناصر للقائمة المرتقبة نظراً إلى تراجع مستوياتهم الفنية، معتبراً أن الخيارات الفنية للمدرب زلاتكو باتت أكثر، في ظل وجود وجوه فرضت نفسها بقوة، لاسيما في الوسط الهجومي مثل لاعبي شباب الأهلي يحيى الغساني، والشارقة حارب عبدالله، والوصل علي صالح، إلى جانب ثنائي شباب الأهلي يوري سيزار وجويلهرم بالا، وكايو لوكاس في حال كان جاهزاً بعد الإصابة التي تعرض لها أخيراً.

توقعات القائمة الجديدة

من جانبه، شدد اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني، علي مسري الظاهري، على أهمية أن يركز زلاتكو على اختيار اللاعبين الذين يلعبون أساسين مع أنديتهم، معتبراً أن أحد التحديات التي يمكن أن تواجه زلاتكو ستكون في عملية اختيار اللاعبين البدلاء لتعويض غياب بعض اللاعبين المصابين، من بينهم مهاجم الشارقة كايو لوكاس، مشيراً إلى أنه رغم أن لاعب شباب الأهلي سلطان عادل مهاجم ممتاز فإن كايو لوكاس كان هو المهاجم الأساسي في المنتخب في الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه يتوقع انضمام مدافع النصر جلاوبر ليما، ومهاجم الوصل لياندرو للمنتخب لأول مرة.

وأوضح أنه «على مستوى لاعبي المحاور، فإن هناك ثلاثة لاعبين كانوا أساسيين مع المنتخب في الفترة الماضية، لكنهم لم يشاركوا حالياً أساسيين مع فرقهم مثل لاعبي الوصل يحيى نادر، والشارقة ماجد راشد، ولاعب الجزيرة عبدالله رمضان الذي شارك أساسياً في مباراة أمام الشارقة وتم استبداله في الدقيقة 46».

وتوقع علي مسري أن تشهد القائمة الجديدة اختيار حراس المرمى: حمد المقبالي (شباب الأهلي)، وخالد عيسى (العين)، وربما عادل الحوسني (الشارقة)، نظراً إلى عدم مشاركة حارس الجزيرة علي خصيف أساسياً.

وفي الدفاع سيكون هناك لوكاس بيمنتا وعلاء الدين زهير (الوحدة)، وروبن فيليب وماركوس مليوني (الجزيرة)، وخالد الظنحاني وحارب عبدالله ولوان بيريرا (الشارقة)، وساشا ونيكولاس خمينيز ولياندرو وعلي صالح (الوصل)، إلى جانب مدافع النصر جلاوبر ليما، وفي الوسط ماكنزي هانت (بني ياس)، وفي الخط الأمامي برنو أوليفيرا (الجزيرة)، وسلطان عادل ومحمد جمعة المنصوري وبالا (شباب الأهلي).

المنتخب يتجمع يوم 16 الجاري في معسكر داخلي

سيخوض المنتخب تجمعاً داخلياً بدءاً من 16 الجاري وذلك استعداداً للسفر إلى السعودية لخوض البطولة.

ويستهل «الأبيض» الإماراتي مشواره في «خليجي 27» أمام نظيره المنتخب اليمني في 24 الجاري، ويلتقي في الجولة الثانية منتخب البحرين في 27 من الشهر نفسه، ويختتم مبارياته في المرحلة الأولى بلقاء قطر في 30 الجاري.

يذكر أن القائمة التي شاركت في كأس العرب الأخيرة 2025، ضمت 23 لاعباً هم حراس المرمى: خالد عيسى وحمد المقبالي وعلي خصيف، وفي الدفاع: روبن فيليب ولوكاس بيمنتا وساشا ايفكوفيتش وكوايدو كوامي، وعلاء الدين زهير وخالد الظنحاني وماركوس مليوني وريتشارد أوكونور، وفي الوسط: علي صالح وحارب عبدالله ويحيى نادر ونيكولاس خمينيز وعصام فايز ولوان بيريرا ويحيى الغساني وماجد راشد و(الأخير لم يشارك مع فريقه الشارقة منذ بداية الموسم الحالي)، وفي الهجوم: كايو لوكاس وبرنو أوليفيرا ومحمد جمعة المنصوري وسلطان عادل.