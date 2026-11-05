2.5 مليون درهم سنوياً سقف الراتب المعتمد من اتحاد الكرة للاعب المواطن في «المحترفين»

أكد العضو السابق بلجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الإمارات لكرة القدم، المستشار يعقوب آل علي، أهمية قيام اتحاد الكرة بإلزام الأندية بتطبيق لائحة سقف رواتب اللاعبين المواطنين المحترفين، الذي أعلن اتحاد الكرة تطبيقه بعد اعتماده رسمياً، وينص على أن الحد الأعلى لراتب اللاعب المواطن المحترف يصل إلى 2.5 مليون درهم سنوياً (نحو 208 آلاف درهم شهرياً)، لافتاً إلى أهمية فرض عقوبات على أي نادٍ تثبت مخالفته لسقف الرواتب الخاصة باللاعبين، مشيراً إلى أن الهدف من هذه اللائحة هو عملية حوكمة الصرف المالي للأندية بعدم تجاوز السقف المحدد، والحد من بعض الممارسات الخاطئة، بجانب أن هذا القرار يحفظ للأندية استدامتها المالية، وعدم إرهاق ميزانياتها بمبالغ مالية ليس مخططاً لها.

وقال يعقوب آل علي لـ«الإمارات اليوم»: «لكي يتم ضبط موضوع سقف الرواتب، فإنه يجب على اتحاد الكرة إلزام أي نادٍ يتعاقد مع لاعب محترف أن يقوم بتسجيل العقد في الاتحاد حتى يأخذ الصفة القانونية، على أن تقوم إدارة الشؤون القانونية في الاتحاد أو إدارة قيد وتسجيل اللاعبين، بمطابقة العقد والاطلاع على بنوده، ومن بينها التزامات النادي تجاه اللاعب، وكذلك التزامات اللاعب، وقيمة العقد ومدته، ومبلغ الراتب المنصوص عليه في العقد، وفي حال كان المبلغ المحدد متجاوزاً للسقف المحدد، يمكن في هذه الحالة الطلب من النادي تعديل قيمة العقد، وفي حال ثبتت مخالفة أي نادٍ للائحة، والسقف المحدد، فإنه يمكن لاتحاد الكرة تحويل الأمر إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة».

وحدد اتحاد الكرة وفقاً للملحق رقم «2» ضمن لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين المعتمد لعام 2026 في اجتماع الجمعية العمومية، أربع فئات من اللاعبين المواطنين المحترفين في الدوري المحلي، يطبق عليهم سقف الرواتب، بحيث لا يتجاوز الحد الأعلى لراتب اللاعب خلال الموسم الواحد في الفئة الأولى التي تشمل ستة لاعبين بدلاً من أربعة كما كان في اللائحة السابقة من كل نادٍ 2.5 مليون درهم، وفي الفئة الثانية التي تشمل أيضاً ستة لاعبين فإن الحد الأعلى للراتب تم تحديده بـ1.8 مليون درهم، والفئة الثالثة التي تشمل 15 لاعباً بدلاً من 10 كما كان سابقاً، يبلغ الحد الأقصى فيها 1.2 مليون درهم، وتشمل الفئة الرابعة 10 لاعبين فأكثر من كل نادٍ، على ألا يقل راتب اللاعب في هذه الفئة عن 10 آلاف درهم شهرياً ولا يزيد على 600 ألف درهم سنوياً.

ووفقاً لنص القرار، فإن هذه الرواتب تكون شاملة مقدم العقد وأي مزايا مالية أخرى، عدا المكافآت المرتبطة بالفوز أو التعادل والتميّز، وأي مكافآت أخرى.

وشملت اللائحة الجديدة المعتمدة أيضاً اللاعبين المحليين المحترفين في دوري الدرجة الأولى، إذ حدد القرار وفقاً للملحق «ب»، اللاعبين من عمر 16 إلى 17 عاماً يكون الحد الأدنى 1500 درهم، والأعلى 3000 درهم، عبارة عن مكافأة، وليس راتباً شهرياً، ومن عمر 18 إلى 20 عاماً فإن الحد الأدنى لراتب اللاعب 2000 درهم، والأعلى 10 آلاف درهم، ومن عمر 21 إلى 22 عاماً فإن الحد الأدنى للراتب 2500 درهم، والأعلى 20 ألف درهم، وفوق الـ23 عاماً فإن الحد الأدنى للراتب 4000 درهم، والأعلى 40 ألف درهم شهرياً.

• أعلى راتب في دوري «الهواة» يصل إلى 40 ألف درهم شهرياً.

جدول الحد الأعلى لرواتب اللاعبين المواطنين في أندية المحترفين

• الفئة الأولى تشمل ستة لاعبين (2.5 مليون درهم سنوياً).

• الفئة الثانية تشمل ستة لاعبين (1.8 مليون درهم سنوياً).

• الفئة الثالثة تشمل 15 لاعباً (1.2 مليون درهم سنوياً).

• الفئة الرابعة تشمل 10 لاعبين فأكثر من كل نادٍ، لا يقل راتب اللاعب عن 10 آلاف درهم شهرياً ولا يزيد على 600 ألف درهم سنوياً.

جدول الرواتب الشهرية للاعبين المواطنين في أندية الدرجة الأولى

• من عُمر 16 إلى 17 عاماً، الحد الأدنى 1500 درهم، والأعلى 3000 درهم، عبارة عن مكافأة، وليس راتباً شهرياً.

• من عُمر 18 إلى 20 عاماً، الحد الأدنى 2000 درهم، والأعلى 10 آلاف درهم.

• من عُمر 21 إلى 22 عاماً، الحد الأدنى 2500 درهم، والأعلى 20 ألف درهم.

• فوق الـ23 عاماً، الحد الأدنى 4000 درهم، والأعلى 40 ألف درهم شهرياً.