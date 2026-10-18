77 متسابقاً في دوري الإمارات للدرّاجات الهوائية

نظم اتحاد الإمارات للدرّاجات، أمس، منافسات دوري الإمارات للدراجات الهوائية في منطقة نزوى، بمشاركة 77 دراجاً ودراجة، بواقع 52 دراجاً في فئة الشباب، و25 دراجة في فئتي السيدات والشابات.

وشهد سباق فئة الشباب، الذي أقيم لمسافة 66 كيلومتراً، فوز لاعب نادي الشارقة سلمان المنصوري، بالمركز الأول، فيما حلّ لاعب نادي الحمرية، لانس كيساين، في المركز الثاني، وجاء لاعب نادي أبوظبي، نيكيتا يوريبن، ثالثاً.

وفي منافسات المواطنات للأندية، التي أقيمت لمسافة 33 كيلومتراً، أحرزت لاعبة نادي النصر، مروة سلمان، المركز الأول، وحلّت زميلتها هلا محمد راشد ثانية، فيما جاءت لاعبة نادي أبوظبي حصة آل علي، ثالثة.

وعلى صعيد الترتيب العام لفئة السيدات، فرض نادي إقامة دبي سيطرته على المراكز الثلاثة الأولى، بعدما أحرزت إينيس كانتيرا المركز الأول، تلتها ماديسون بلاك، ثم إيرن تومسون.

وفي سباق الشابات، الذي أقيم لمسافة 33 كيلومتراً، توجت لاعبة نادي أبوظبي دارسي مينتون، بالمركز الأول، وجاءت لاعبة نادي النصر، ملاك شيران، ثانية، فيما حلّت لاعبة نادي أبوظبي، مايا لازار، ثالثة، كما شهدت منافسات المواطنات الهواة تفوق فريق شرطة دبي، الذي احتكر المراكز الثلاثة الأولى، بعدما أحرزت ميرة الفلاسي المركز الأول، وحلّت حمدة بن حامد ثانية، وشيخة بن شامل، ثالثة.