نواف مبارك: 3 مؤشرات تدعم المنتخب لتكرار سيناريو «خليجي 18 و21»

أكد اللاعب الدولي السابق والمدرب الوطني في كرة القدم، نواف مبارك، قدرة المنتخب الوطني لكرة القدم - خلال مشاركته الحالية في كأس الخليج «خليجي 27» المقامة في مدينة جدة السعودية - على تكرار سيناريو فوزه باللقب خلال كأس الخليج 18 و21، مشيراً إلى أن المنتخب يضم في صفوفه مجموعة مميزة من اللاعبين.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «هناك ثلاثة مؤشرات تدعم قدرة المنتخب على الفوز باللقب الخليجي، تتمثل في ضمه نخبة من أفضل اللاعبين في الدوري الإماراتي، إلى جانب وجود مدرب يتمتع بكفاءة عالية، وهو الكرواتي داليتش زلاتكو الذي سبقت له قيادة منتخب كرواتيا الذي يعد أحد أفضل خمسة منتخبات على مستوى العالم، فضلاً عن الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين يحظى بهما المنتخب من قبل اتحاد الكرة، إلى جانب الدعم الجماهيري».

واستعاد مبارك شريط ذكرياته مع المنتخب وأبرز المحطات في مسيرته، مشيراً إلى أنه شارك في ثلاث نسخ من كأس الخليج أعوام 2003 و2007 و2009، واصفاً كأس الخليج 18 بأنها تعد من أهم المحطات في مشواره مع «الأبيض».

وقال مبارك: «كل الظروف مهيأة للمنتخب من أجل الظهور القوي والمشرف في البطولة الخليجية، ويحظى بدعم واهتمام كبيرين من أجل تحقيق النتائج المرجوة». وأوضح أن «المنتخب الحالي لديه لاعبون يتميزون بقدرات فنية فردية وجماعية، وبإمكانهم تغيير مجرى أي مباراة في أي لحظة، ويحتاج هؤلاء اللاعبون فقط إلى مزيد من التجانس بينهم».

ووصف مبارك كأس الخليج 18 التي أقيمت في الإمارات عام 2007، بأنها الأبرز في مسيرته الكروية مع المنتخب، نظراً إلى نجاح «الأبيض» خلالها في حصد اللقب الخليجي الأول في تاريخه.

واعتبر أن مدرب المنتخب الأسبق، الراحل الفرنسي برونو ميتسو، كان من أفضل المدربين الذين تعاقبوا على تدريب المنتخب، نظراً إلى تميزه بأسلوب فني خاص، مشيراً إلى أن ميتسو استطاع أن يضع بصمة مميزة مع المنتخب، بدليل قيادته «الأبيض» الإماراتي إلى الفوز بأول لقب خليجي.

واعتبر أن أحد أبرز أسباب نجاح ميتسو في تلك الفترة تمثل في قربه الشديد من اللاعبين، ومعرفته بكيفية التعامل معهم، ونجاحه في خلق توليفة مميزة منهم.

ووصف مبارك جيل اللاعبين الذين شاركوا في كأس الخليج 18 وتمكنوا من الفوز باللقب الخليجي بأنه جيل مميز، مشيراً إلى أن قائمة المنتخب التي ضمت 26 لاعباً خلال كأس الخليج 18، كانت تضم لاعبين جميعهم في مستوى فني متقارب.

واعتبر أن كل لاعب حصل على فرصة ضمن قائمة الـ26 لاعباً أثبت جدارته بارتداء قميص المنتخب في تلك الفترة، لافتاً إلى أنه يذكر من بين هؤلاء اللاعبين إسماعيل مطر، وسبيت خاطر، وبشير سعيد، وعبدالرحيم جمعة، وعبدالسلام جمعة، وماجد ناصر، وهلال سعيد، وفيصل خليل، وسالم خميس، وعلي عباس، وحميد فاخر، وعادل عبدالعزيز، وحيدر آل علي، وغيرهم من اللاعبين الذين صنعوا التاريخ في ذلك الوقت، بعدما حققوا أول ألقاب المنتخب في كأس الخليج.

وبسؤاله عن لاعب من الجيل الحالي يشبه أسلوب لعبه، أكد نواف مبارك أن أسلوب لعب لاعب الجزيرة عبدالله رمضان هو الأقرب إلى أسلوبه عندما كان لاعباً.