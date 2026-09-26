بدلاء

أكد مسؤول بارز في أحد أندية الدرجة الأولى أنه لم يكن ليحزن حتى لو خسر فريقه المباراة، بعدما تمكن الجهاز الفني من إشراك جميع لاعبي دكة البدلاء، ما يعكس جاهزية جميع عناصر الفريق للمشاركة في منافسات الدوري.

منافسة

وصف لاعب دولي عراقي سابق عدم إشراك أغلب المحترفين في الأندية الأوروبية، والاعتماد على اللاعبين المحليين، بأنه لن يقود إلى بناء منتخب قادر على المنافسة في «خليجي 27».

جائزة

انتقد مراقبون قرار منح جائزة أفضل لاعب إلى أحد لاعبي خورفكان، رغم فوز كلباء 2-1، في لقائهما بكأس رابطة المحترفين، مشيرين إلى أن منصات تقييم اللاعبين لم تمنح اللاعب الفائز بالجائزة أعلى تقييم في المباراة.

خيمينيز

توقع محللون رياضيون أن يتمكن لاعب المنتخب الوطني نيكولاس خيمينيز من المنافسة على لقب هداف «خليجي 27» وجائزة أفضل لاعب في البطولة، لما يتمتع به من قدرات فنية مميزة، ظهرت بوضوح خلال مباراة «الأبيض» أمام اليمن.

إنذار

استهجن حارس مرمى أحد فرق دوري المحترفين حصوله على بطاقة صفراء، مؤكداً أنه عندما استفسر من الحكم عن سبب الإنذار، أجابه بأنه «يتحدث كثيراً وبصوت عالٍ»!

زلاتكو

اعتبر عدد من جماهير «الأبيض» أن الثقة التي منحها مدرب المنتخب الوطني زلاتكو داليتش للاعبين لا تقل أهمية عن دوره التكتيكي خلال المباريات، مشيرين إلى أن فترة عمله السابقة مع نادي العين أسهمت في معرفته اللاعبين، واختصار الوقت اللازم لتجهيز المنتخب.

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