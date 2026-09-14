لا مفاجآت في قائمة المنتخب لـ «خليجي 27».. وزلاتكو يستقر على العناصر المعتادة

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم، بقيادة المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، أمس، قائمة المنتخب استعداداً للمشاركة في كأس الخليج «خليجي 27»، المقررة في السعودية، من 23 سبتمبر الجاري إلى السادس من أكتوبر المقبل، وضمت 26 لاعباً.

ويلعب «الأبيض» ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والبحرين واليمن، ويستهل مشواره في البطولة بمواجهة اليمن، يوم 24 سبتمبر الجاري.

ويبدأ المنتخب، اليوم، معسكراً داخلياً استعداداً للبطولة، قبل التوجه إلى السعودية.

ولم تشهد القائمة الجديدة، التي تُعدّ الأولى للمدرب زلاتكو داليتش منذ توليه قيادة المنتخب، في أغسطس الماضي، مفاجآت كبيرة، إذ استقر المدرب على معظم الوجوه التي سبق لها الوجود مع «الأبيض» خلال الفترات الماضية، وضمت القائمة: خالد عيسى، وحمد المقبالي، وفهد الظنحاني، وماركوس مليوني، وزايد الزعابي، وخالد الظنحاني، وخليفة الحمادي، وعلاء الدين زهير، وساشا، ولوكاس بيمنتا، وإريك دي مينيس، وروبن فيليب، ولوان بيريرا، وعبدالله حمد، ومامادو كوليبالي، وعصام فايز، وفابيو دي ليما، ونيكولاس خيمنيز، وحارب عبدالله، وبرونو أوليفيرا، وعلي صالح، ويوري سيزار، وريتشارد أوكونور، وجويلهيرم دا سيلفا «بالا»، وسلطان عادل، وعثمان كامارا.

وشهدت القائمة عودة عدد من اللاعبين الذين غابوا عن المنتخب في فترات سابقة، من بينهم لاعب الوصل، فابيو دي ليما، ولاعب الجزيرة، خليفة الحمادي، ولاعب النصر، زايد الزعابي، ولاعب الوحدة، عبدالله حمد، وحارس بني ياس، فهد الظنحاني، كما شهدت القائمة انضمام لاعبين سبق أن تعرّضوا للإصابة في الفترة الأخيرة، من بينهم لاعب شباب الأهلي، جويلهيرم «بالا»، في المقابل، خلت القائمة من عدد من اللاعبين الذين سبق لهم الوجود مع المنتخب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتهم حارس الجزيرة، علي خصيف، ولاعب الشارقة، كايو لوكاس، إلى جانب عبدالله رمضان، ويحيى نادر، وماجد راشد.

أحمد خليفة حماد: علامات استفهام حول القائمة

أحمد خليفة حماد. من المصدر



أكد الإداري الرياضي والمحلل الفني، أحمد خليفة حماد، وجود علامات استفهام حول بعض الأسماء التي ضمتها قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم، استعداداً للمشاركة في كأس الخليج «خليجي 27»، مشيراً إلى أن القائمة شملت لاعبين لم يشاركوا مع أنديتهم سوى لدقائق قليلة خلال مباريات الدوري الأخيرة، إلى جانب وجود لاعبين مصابين.

وقال حماد لـ«الإمارات اليوم»: «لا أدري على ماذا اعتمد المدرب في اختياراته للاعبين؟ وهل قام بمشاهدة جميع اللاعبين؟ أم اعتمد على الفيديوهات أو الاختيارات السابقة؟ لكن في النهاية هذه قائمة موسعة، ونحن نحترم خيارات المدرب الفنية، خصوصاً أن هناك لاعبين لا نعرف ظروفهم»، وأوضح أن من بين الأسماء التي تثير علامات الاستفهام لاعب الوصل، فابيو ليما، ولاعب الجزيرة، خليفة الحمادي، نظراً إلى مشاركتهما المحدودة مع فريقيهما خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى لاعب شباب الأهلي، جويلهيرم دا سيلفا «بالا»، الذي غاب عن مباراة فريقه الأخيرة أمام يونايتد في الجولة الخامسة من دوري المحترفين بسبب الإصابة، وشدد حماد على أهمية منح المدرب، زلاتكو داليتش، الفرصة الكافية لتجربة العناصر التي اختارها، وعدم وضعه تحت ضغط نفسي، باعتبار أن «خليجي 27» يُمثّل أول اختبار له مع المنتخب بعد توليه المهمة، كما يُشكّل محطة مهمة للتحضير للاستحقاق الأبرز المتمثّل في نهائيات كأس آسيا 2027، وأشار إلى أن بعض لاعبي المنتخب الأول الذين كانوا موجودين في القائمة السابقة تم اختيارهم أخيراً ضمن قائمة المنتخب الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الـ20 المقررة في اليابان خلال الشهر الجاري، ومن بينهم يحيى الغساني، ومحمد جمعة المنصوري، وقال: «في نهاية المطاف، وجود هؤلاء اللاعبين في المنتخب يعتمد على طريقة اللعب، وخطط وتكتيك المدرب، لذلك من المهم منحه الوقت الكافي للحكم على خياراته».