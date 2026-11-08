الزعابي: صعوبة مونديال بناء الأجسام ضاعفت قيمة إنجاز الإمارات

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لبناء الأجسام، زويد سالمين الزعابي، أن قوة المنافسة وصعوبة التحدي في بطولة العالم التي أقيمت في إسبانيا أواخر الشهر الماضي، بمشاركة نحو 1800 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، ضاعفتا قيمة الإنجاز الذي حققه منتخب الإمارات بحصده 10 ميداليات وثلاثة ألقاب «بطل الأبطال»، مشيراً إلى أن هذا النجاح جاء ثمرة عمل متواصل ورعاية مبكرة للاعبين، إلى جانب الاهتمام بإعدادهم فنياً وبدنياً قبل خوض المنافسات الدولية.

وشدد الزعابي على أن العمل الفني لا يقتصر على تجهيز اللاعبين للبطولات، بل يمتد إلى البحث عن المواهب الواعدة واكتشاف اللاعب النجم القادر على مواصلة الإنجازات الإماراتية في المحافل العالمية، مؤكداً أهمية توفير البيئة المناسبة لتطوير قدرات اللاعبين ومنحهم فرص المنافسة وإثبات إمكاناتهم.

وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «كانت البطولة صعبة للغاية، وجاء هذا النجاح نتيجة عمل متواصل، إذ بدأت رعاية اللاعبين قبل فترة طويلة من المشاركة، من خلال المعسكر المفتوح ومتابعة استعداداتهم، وصولاً إلى الجاهزية المطلوبة لخوض المنافسات العالمية».

وأضاف: «كان لتعاون ودعم ملاك الصالات الرياضية وأندية بناء الأجسام واللياقة البدنية دور مهم في إعداد اللاعبين وتوفير الظروف المناسبة لتدريباتهم، بما يعكس أهمية تكامل الجهود لدعم المنتخب الوطني وتحقيق النتائج المتميزة».

وتابع: «بناء الأجسام رياضة ترتبط بنمط حياة اللاعب وانضباطه اليومي، ولذلك فإن إعداده لا يقتصر على الفترة التي تسبق البطولة، بل يتطلب اهتماماً مستمراً وتعاوناً بين اللاعب والجهاز الفني والصالة أو النادي الذي يتدرب فيه، بما يساعده على تطوير مستواه والمحافظة على جاهزيته».

وشدد الزعابي على أن اكتشاف اللاعب النجم يُمثل أحد المحاور الأساسية للعمل الفني، مؤكداً أهمية رصد العناصر التي تمتلك مقومات التطور، ورعايتها ومنحها الفرصة لإثبات قدراتها، وصولاً إلى تمثيل المنتخب الوطني والمنافسة على الألقاب ومواصلة تحقيق الإنجازات العالمية.

وقال: «وقفنا على مستويات عدد من اللاعبين خلال هذه البطولات، وتابعنا قدراتهم وتطورهم، وهو ما يؤكد أن المنافسات المحلية تُمثل محطة أساسية لاكتشاف المواهب وإعدادها للمشاركات الدولية».