عيد باروت: جاهزون للمنافسة على لقب «خليجي القدامى»

تغادر بعثة منتخب الإمارات لكرة القدم لقدامى اللاعبين إلى الدوحة، اليوم، للمشاركة في بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين، المقررة خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري إلى الخامس من نوفمبر المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات موزعة على مجموعتين.

ويلعب المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات قطر والبحرين واليمن، ويستهل مشواره بمواجهة اليمن بعد غد، ثم يلتقي البحرين السبت المقبل، وقطر الإثنين المقبل.

وواصل المنتخب تدريباته اليومية على ملعب اتحاد الكرة في دبي، بقيادة المدرب الوطني عيد باروت، استعداداً للبطولة.

وأكد عيد باروت وعدد من اللاعبين، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، جاهزيتهم للمشاركة في البطولة، مع تطلعهم إلى تحقيق اللقب، وتمثيل الكرة الإماراتية بصورة مُشرفة، وتعزيز أواصر المحبة والأخوة مع المنتخبات الشقيقة، إلى جانب استعادة الذكريات التي جمعت اللاعبين خلال مسيرتهم الكروية، معربين عن سعادتهم بارتداء قميص المنتخب الوطني مجدداً في هذا الحدث.

وقال عيد باروت إن تحضيرات المنتخب تسير بصورة جيدة، مؤكداً اكتمال الاستعدادات للمشاركة والظهور بمستوى مشرف، والمنافسة على إحراز اللقب الخليجي.

وأضاف أن الهدف الأسمى من المشاركة يتمثّل في تعزيز أواصر الأخوة بين الأشقاء في دول المنطقة، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة وفّر المتطلبات والتسهيلات كافة التي تساعد المنتخب على تقديم مشاركة إيجابية، مثمناً الحماس والتجاوب الكبيرين اللذين لمسهما لدى اللاعبين، ورغبتهم في تمثيل الكرة الإماراتية بالصورة اللائقة، وتابع باروت: «أنا سعيد بوجودي مع هذه المجموعة من اللاعبين القدامى والاستمتاع بالعمل معهم، رغم قصر فترة التحضير، وسنحرص على تقديم مشاركة إيجابية، خصوصاً أن اتحاد الكرة وفّر التسهيلات كافة التي تُمكّن المنتخب من الظهور بصورة مشرفة».

فرصة مميّزة

من جانبه، أعرب لاعب المنتخب سبيت خاطر عن سعادته باختياره ضمن قائمة المنتخب الذي سيُمثّل الإمارات في البطولة، واصفاً الحدث بأنه فرصة مميّزة، مؤكداً أن فكرة إقامة بطولة لقدامى اللاعبين تحمل أبعاداً تتجاوز المنافسة، إذ تسهم في تعزيز العلاقات وأواصر المحبة وتبادل الخبرات والأفكار بين اللاعبين.

وأكد سبيت خاطر جاهزية اللاعبين للمشاركة، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثّل في الظهور بصورة مشرفة للكرة الإماراتية، مع الاجتهاد من أجل إحراز المركز الأول.

حماس كبير

بدوره، قال لاعب المنتخب محمد عمر إنه سعيد بالمشاركة في هذا الحدث إلى جانب زملائه، مؤكداً حرص الجميع على تمثيل الكرة الإماراتية بصورة مشرفة في البطولة الخليجية، وأضاف أن اللاعبين يتمتعون بحماس كبير وجاهزية للمشاركة، لافتاً إلى أن ارتداء قميص المنتخب يمنحهم دافعاً إضافياً لتقديم أفضل ما لديهم.

وأشار محمد عمر إلى أن البطولة تُمثّل أيضاً فرصة لاستعادة الذكريات مع زملائه، والالتقاء مجدداً بلاعبين من المنتخبات المشاركة، بعد ابتعاد عدد منهم عن الملاعب الخضراء لنحو 15 عاماً.

«الأبيض» جاهز

من جهته، أكد لاعب المنتخب فيصل خليل أن المشاركة تُمثّل فرصة مهمة للمنافسة على اللقب، مشيراً إلى أن هذه تُعدّ المرة الثانية التي يشارك فيها المنتخب في البطولة، وقال إن المنتخب في أتم الجاهزية لخوض المنافسات، مثمناً دور اتحاد الكرة في توفير مقومات النجاح للمشاركة.

تفاهم وانسجام

من جانبه، شدد لاعب المنتخب جمعة خاطر على أن هدفه تمثيل الكرة الإماراتية بصورة مُشرفة، والمنافسة على اللقب، مشيداً بفكرة إقامة البطولة في أجواء تسودها الأخوة والمحبة بين أبناء دول الخليج، وأضاف أن المنتخب يتمتع بدرجة كبيرة من التفاهم والانسجام، في ظل وجود مجموعة من اللاعبين الذين سبق لهم اللعب معاً بقميص المنتخب الوطني خلال فترات سابقة.

استعادة الذكريات

بدوره، أكد لاعب المنتخب سيف محمد حماس اللاعبين للمشاركة في البطولة، سعياً إلى تمثيل وطنهم بصورة مُشرفة، معتبراً أن هذه المنافسات تُشكّل فرصة لاستعادة الذكريات الكروية بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن الملاعب والمشاركات الرسمية.