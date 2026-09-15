خليفة الحمادي أقل لاعبي المنتخب مشاركة في الدوري بـ «دقيقة واحدة فقط»

كشفت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم»، أن كلاً من حارس مرمى العين خالد عيسى وبني ياس فهد الظنحاني ولاعبي الوحدة علاء الدين زهير ولوكاس بيمنتا، يعتبرون اللاعبين الأربعة الأكثر مشاركة مع فرقهم في دوري المحترفين حتى الجولة الخامسة ضمن قائمة المنتخب الجديدة الذين تم اختيارهم أخيراً، استعداداً لكأس الخليج 27 المقررة في السعودية خلال الفترة من 23 الجاري حتى الثالث من أكتوبر المقبل، فيما يأتي لاعب الجزيرة خليفة الحمادي في ذيل القائمة بعدما شارك لمدة دقيقة واحدة فقط.

وتواجد اللاعبون الأربعة ضمن التشكيلة الأساسية لفرقهم في خمس مباريات وبلغت دقائق اللعب التي خاضها كل منهم «450 دقيقة»، وحل في المرتبة الثانية من حيث أكثر اللاعبين مشاركة في الدوري لاعب الجزيرة مامادو كوليبالي بـ449 دقيقة، واحتل لاعب النصر زايد الزعابي المركز الثالث من حيث أكثر اللاعبين مشاركة بـ422 دقيقة، وجاء لاعب شباب الأهلي يوري سيزار رابعاً بعدد دقائق بلغت «414» دقيقة، ولاعب الشارقة لوان بيريرا خامساً بـ«412» دقيقة، فيما جاء ترتيب بقية اللاعبين حسب دقائق اللاعب التي خاضها كل منهم على النحو التالي: روبن فيليب «378» دقيقة، خالد الظنحاني «360» دقيقة، حمد المقبالي «360» دقيقة، نيكولاس خيمنيز «345» دقيقة، ماركوس ميلوني «336» دقيقة، علي صالح «302» دقيقة، جويلهرم بالا «300» دقيقة، عصام فايز «291» دقيقة، عبدالله حمد «266» دقيقة، عثمان كامارا «264» دقيقة، برونوأوليفيرا «262» دقيقة، إريك دي مينيزيس «177» دقيقة، سلطان عادل «164» دقيقة، حارب عبدالله «109» دقائق.

ووفقاً للإحصائية، فقد تذيل لاعب الجزيرة خليفة الحمادي قائمة اللاعبين المختارين في المنتخب الأقل مشاركة في الدوري بعدما شارك لمدة دقيقة واحدة فقط، حيث نزل إلى أرض الملعب في الدقيقة 93 بديلاً لزميله ماكلوم أوليفيرا خلال مباراة الفريق أمام الشارقة ضمن الجولة الثانية في الدوري، فيما يعد لاعب الوصل ساشا ثاني لاعبي المنتخب الأقل مشاركة مع فريقه في الدوري بعدما تواجد لمدة 18 دقيقة فقط، وجاء لاعب الجزيرة ريتشارد أكونور ثالثاً بـ24 دقيقة بعدما شارك في مباراة واحدة بديلاً في الدقيقة 66 خلال مباراة الجزيرة مع حتا ضمن الجولة الأولى، وجاء لاعب الوصل فابيو دي ليما في المرتبة الرابعة من حيث أقل اللاعبين مشاركة في الدوري بعدد 45 دقيقة.

واعتبر الإداري الرياضي والمحلل الفني خالد عبيد، أن اللاعبين المختارين في القائمة الجديدة للمنتخب الأبرز حالياً من خلال الجولات الخمس الماضية في الدوري، مشيراً إلى أن مدرب المنتخب اعتمد في خياراته على معرفته السابقة باللاعبين، معتبراً أن زلاتكو حاول من خلال القائمة الدمج بين عناصر الخبرة والوجوه الشابة، لافتاً إلى أن هناك لاعبين حصلوا على الجنسية الإماراتية في الفترة الماضية لكنهم لم يصبحوا حتى الآن مؤهلين لتمثيل المنتخب، مؤكداً أنه يتوقع دخول أسماء جديدة في تشكيلة المنتخب خلال الفترة القادمة.

وقال خالد عبيد لـ«الإمارات اليوم»، رداً على سؤال بشأن ضم لاعبين في القائمة، على الرغم من أنهم لعبوا مع فرقهم لدقائق معدودة جداً مثل خليفة الحمادي وساشا وليما: «رغم أن هناك بعض اللاعبين الذين تعد دقائق لعبهم مع فرقهم قليلة تم اختيارهم في القائمة الجديدة، نظراً لأن زلاتكو يعرف جيداً إمكاناتهم الفنية مثل ليما رغم أنه ليست لديه دقائق لعب كثيرة مع فريقه الوصل في الدوري لكن المدرب يعرف إمكاناتهم».

واعتبر خالد عبيد أنه شيء طبيعي أن يكون عدد دقائق لعب حراس المرمى مع فرقهم وكذلك المدافعون أكثر كما هو الحال بالنسبة لحراس المرمى خالد عيسى وفهد الظنحاني وحمد المقبالي، كونهم الأكثر استقراراً في تشكيلة فرقهم، معتبراً أنه رغم وجود حراس مرمى آخرين تميزوا مع فرقهم مثل حارس مرمى عجمان علي الحوسني والشارقة عادل الحوسني إلا أن الخيار في هذا الخصوص يرجع للمدرب، كما أن الحراس الثلاثة الذين تم اختيارهم في القائمة يعتبرون الأبرز حالياً في الدوري بعد تألقهم في الفترة الأخيرة.

الأكثر مشاركة (الأعلى دقائق)

(450 دقيقة - 5 مباريات أساسية): خالد عيسى، فهد الظنحاني، علاء الدين زهير، لوكاس بيمنتا.

(449 دقيقة): مامادو كوليبالي (الجزيرة).

(422 دقيقة): زايد الزعابي (النصر).

(414 دقيقة): يوري سيزار (شباب الأهلي).

(412 دقيقة): لوان بيريرا (الشارقة).

الأقل مشاركة في الدوري

مدافع الجزيرة خليفة الحمادي: برصيد دقيقة واحدة فقط.

ساشا (الوصل): برصيد 18 دقيقة.

ريتشارد أكونور (الجزيرة): برصيد 24 دقيقة.

فابيو دي ليما (الوصل): برصيد 45 دقيقة.