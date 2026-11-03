6 لاعبين يتوافرون أمام زلاتكو في حال تأجيل كأس آسيا.. أبرزهم كارتابيا وبالاسيوس وسياكا

أثيرت حالة من الجدل أخيراً في الأوساط الرياضية الآسيوية، بشأن احتمالية تأجيل كأس آسيا لكرة القدم إلى نهاية العام المقبل، بدلاً من موعدها المقرر مطلع عام 2027، ما قد يمنح مدرب المنتخب الوطني، الكرواتي زلاتكو داليتش، في حال تأجيل البطولة، فرصة الاستفادة من ستة لاعبين يقتربون من استكمال المدة القانونية التي تتيح لهم ارتداء قميص «الأبيض»، ما يوسّع خياراته قبل الاستحقاق القاري.

وتضم القائمة صانع ألعاب شباب الأهلي، فيديريكو كارتابيا، ومهاجم العين، جوناس نافو، المعار إلى صفوف يونايتد، إذ يستكمل اللاعبان المدة القانونية في يناير المقبل.

وسيكمل لاعب العين ماتياس بالاسيوس المدة في يوليو، فيما يبلغ لاعب شباب الأهلي رينان فيكتور ولاعب الوصل سياكا سيديبي هذه المرحلة في أغسطس، على أن يستكمل حارس العين حسن ساني المدة القانونية في نوفمبر.

ويمثل انضمام هذه المجموعة المحتملة إضافة مهمة للمنتخب، إذ يمنح زلاتكو خيارات أوسع في مختلف المراكز، ويزيد المنافسة بين اللاعبين على حجز أماكنهم في القائمة، خصوصاً مع اقتراب موعد البطولة القارية، كما يمنح الجهاز الفني وقتاً إضافياً لتقييم مستويات اللاعبين ومدى قدرتهم على تقديم الإضافة المطلوبة.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض تجمع داخلي خلال فترة التوقف الدولي من التاسع إلى 17 نوفمبر الجاري، يتخلله خوض مباراتين دوليتين وديتين: الأولى أمام منتخب هندوراس يوم 13 نوفمبر على استاد محمد بن زايد، والثانية أمام منتخب سورية يوم 17 من الشهر ذاته على استاد هزاع بن زايد.

ومن المنتظر الإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين إلى المعسكر خلال الأيام المقبلة، فيما يواصل الجهاز الفني بقيادة زلاتكو داليتش متابعة أداء اللاعبين الدوليين في المسابقات المحلية والخارجية، للوقوف على مستوياتهم وجاهزيتهم قبل الاستحقاقات المقبلة.

ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الخامسة في كأس آسيا، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وفيتنام واليمن.

وقال المحلل الرياضي، عبدالله حسن، إن تأجيل كأس آسيا سيمنح مدرب المنتخب الوطني، الكرواتي زلاتكو داليتش، خيارات إضافية، سواء على مستوى تنوع الحلول التكتيكية أو تعزيز المنافسة بين اللاعبين على حجز مقاعدهم في قائمة «الأبيض»، مشيراً إلى أن هؤلاء اللاعبين يمثلون إضافة محتملة بفضل اختلاف إمكاناتهم وقدراتهم الفنية.

وأوضح في حديثه لـ«الإمارات اليوم» أن وجود هذه العناصر سيمنح المدرب مساحة أكبر للاختيار، ويساعده على بناء منتخب يمتلك حلولاً متنوعة للتعامل مع المنافسين، خصوصاً في المباريات الصعبة التي تتطلب نوعية خاصة من اللاعبين والقدرة على ترجمة الأفكار الفنية إلى أداء مؤثر داخل الملعب.

وأشار حسن إلى أن المباريات الرسمية القوية تحتاج إلى لاعبين قادرين على التعامل مع متطلباتها، لافتاً إلى أن انضمام العناصر الجديدة المحتملة لا يعني بالضرورة أنها أفضل من الموجودين حالياً، لكنه يمنح الجهاز الفني خيارات مختلفة، ويتيح له المفاضلة بين اللاعبين وفقاً لقدراتهم وما يحتاج إليه المنتخب في كل مواجهة.

وأضاف أن اتساع قاعدة الاختيار سيعزز المنافسة داخل المنتخب، ويمنح داليتش فرصة أكبر لاختيار التشكيلة الأنسب، بما يساعده على تكوين مجموعة قادرة على تنويع أساليب اللعب والتعامل مع ظروف المباريات المختلفة.

قائمة اللاعبين

■ لاعب شباب الأهلي كارتابيا يستكمل المدة في يناير.

■ لاعب العين (معار إلى يونايتد) جوناس نافو يستكمل المدة في يناير.

■ لاعب العين ماتياس بالاسيوس يستكمل المدة في يوليو.

■ لاعب شباب الأهلي رينان فيكتور يستكمل المدة في أغسطس.

■ لاعب الوصل سياكا سيديبي يستكمل المدة في أغسطس.

■ حارس العين حسن ساني يستكمل المدة في نوفمبر.