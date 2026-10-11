دوري الدرجة الأولى.. الإمارات والعروبة ينتصران بالثلاثة

حقق فريقا الإمارات والعروبة الفوز بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، فيما تغلب الفجيرة على فورت فيرتوس 3-2، وتعادل دبا الحصن مع البطائح 2-2.

واستعاد الإمارات نغمة الانتصارات بفوزه على سيتي بثلاثة أهداف دون رد، سجلها البرازيلي لوكاس دا روشا في الدقيقتين 9 و15، والأردني بهاء فيصل في الدقيقة 71. ورفع «الصقور» رصيده إلى تسع نقاط، ليتقدم إلى المركز الرابع، فيما تجمد رصيد سيتي عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة ثانية، عاد العروبة بفوز ثمين من ملعب الحمرية، بعدما تغلب على أصحاب الأرض بثلاثية حملت توقيع الكاميروني بيير كوندي في الدقيقة 40، والبوسني نيمانيا أندوسيتش في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، والبرازيلي ويليسول دي أوليفيرا في الدقيقة 71.

ورفع العروبة رصيده إلى تسع نقاط، ليتقدم إلى المركز الخامس، بينما بقي الحمرية عند الرصيد نفسه، في المركز الثامن.

وفرض التعادل 2-2 نفسه على مواجهة دبا الحصن وضيفه البطائح، إذ تقدم أصحاب الأرض بهدف البرازيلي جويلهيرم دي جيسوس في الدقيقة 11، قبل أن يرد البطائح بهدفين سجلهما البريطاني محمد عيسى في الدقيقة 15، والفرنسي سيكو ليجا في الدقيقة 19. وأدرك أحمد نبيل التعادل لدبا الحصن في الدقيقة 84.

ورفع البطائح رصيده إلى ثماني نقاط في المركز التاسع، مقابل سبع نقاط لدبا الحصن الذي يحتل المركز العاشر.

وفي ختام مباريات الجولة، حسم الفجيرة مواجهته أمام فورت فيرتوس بالفوز 3-2، في مباراة شهدت تنافساً حتى الدقائق الأخيرة. وسجل للفجيرة الفرنسي ساندر بنبشير في الدقيقة 28، والبولندي باتريك دانيال في الدقيقة 52، والبرازيلي صامويل روزا في الدقيقة 86، فيما أحرز الغاني مسيح دايدو هدفي فورت فيرتوس في الدقيقتين 59 والثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وبهذا الفوز، رفع الفجيرة رصيده إلى تسع نقاط، ليتقدم إلى المركز السادس، متساوياً في النقاط مع فورت فيرتوس الذي يحتل المركز السابع.