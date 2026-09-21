الجزيرة يحسم «ديربي أبوظبي».. والنصر يُباغت بيرلو

قاد النجم البرازيلي تاليسكا فريقه الجزيرة للفوز على جاره الوحدة بهدف من دون رد، أمس، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن الجولة الأولى من كأس رابطة المحترفين لكرة القدم.

وحسم تاليسكا «ديربي أبوظبي» بهدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60، بعدما ارتقى لركنية نفذها مالكوم، ووضع الكرة برأسه في الشباك.

وكان تاليسكا سجل هدفاً في الدقيقة 36، إثر عرضية من مالكوم، قبل إلغاء الهدف بسبب مخالفة ارتكبها فينيسيوس ميلو، كما أهدر تاليسكا فرصاً عدة، أبرزها رأسية فوق العارضة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ورأسية أخرى مرت بجوار القائم في الدقيقة 50.

وكاد الوحدة أن يدرك التعادل، لكن تسديدة غاستون سواريز مرت بجوار القائم في الدقيقة 65.

وتألق حارس الجزيرة زايد الحمادي في الدقيقة 77، بعدما تصدى لتسديدة فينيسيوس ميلو من مسافة قريبة، ثم عاد وأنقذ متابعة اللاعب نفسه، ليحافظ على تقدم فريقه حتى صافرة النهاية، ليحقق الجزيرة بداية قوية في البطولة، بينما تلقى الوحدة (حامل اللقب) خسارته الأولى.

وعلى استاد آل مكتوم، استهل النصر مشواره في المسابقة بفوز ثمين على يونايتد (3-1)، ليحصد «العميد» أول ثلاث نقاط في البطولة.

وافتتح النصر التسجيل عن طريق كيفين أجيلا في الدقيقة 27، قبل أن ينجح يونايتد في إدراك التعادل بواسطة شافي بابيكا في الدقيقة 47، إلا أن النصر استعاد تقدمه بهدف أدجين هوروسيتش في الدقيقة 59، ثم عزّز ويسلي برونو ديلجادو النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 63.

وجاء فوز النصر رغم تفوق يونايتد بقيادة مدربه الإيطالي أندريا بيرلو في نسبة الاستحواذ على الكرة، والتي بلغت 62.3% مقابل 37.7% للنصر، إلا أن «العميد» كان الأكثر فاعلية أمام المرمى، ونجح في ترجمة فرصه إلى ثلاثة أهداف.

وشهدت الدقائق الأخيرة إهدار النصر فرصة إضافة الهدف الرابع، بعدما أهدر الوافد الصربي لوكا ميلوييفيتش ركلة جزاء في ظهوره الأول عقب عودته إلى صفوف الفريق، لتنتهي المواجهة بفوز النصر (3-1).

وعلى استاد حمدان بن زايد، ضرب بني ياس ثلاثة عصافير بحجر واحد، إثر فوزه على مضيفه الظفرة (3-1)، إذ حصد أول ثلاث نقاط في مشواره، وعادل كفة الانتصارات في مواجهات الفريقين بالمسابقة (أربعة انتصارات)، وفضّ الشراكة التهديفية بينهما، بعدما دخل الفريقان اللقاء برصيد 11 هدفاً لكلّ منهما، ليرفع «السماوي» حصيلته إلى 14 هدفاً، مقابل 12 للظفرة.

وكان بني ياس حسم الشوط الأول بثنائية سيفيور قودوين في الدقيقة التاسعة، وروكي تشاتو (43)، وقلّص دومينيك مندي الفارق للظفرة (73)، قبل أن يؤمّن الحسن كروما فوز «السماوي» بالهدف الثالث (87)، ليحصد بني ياس أول ثلاث نقاط، ويخرج أصحاب الأرض من دون نقاط.