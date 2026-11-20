استعاد فريق شباب الأهلي نغمة الانتصارات في دوري المحترفين لكرة القدم، بفوزه الصعب على ضيفه عجمان 3-1 مساء اليوم على استاد راشد، ضمن الجولة التاسعة.

وكان "فرسان دبي" قد سقطوا في الجولة الماضية أمام الشارقة بهدفين نظيفين، لكن فوزهم اليوم أعاد الثقة إلى الفريق في قدرته على مواصلة المنافسة على اللقب.

ورفعت النقاط الثلاث رصيد شباب الأهلي إلى 16 نقطة، مستعيداً المركز الرابع، في حين تجمد رصيد "البركان" عند 10 نقاط في المركز الثامن مؤقتاً.

وافتتح يوري سيسار سانتوس التسجيل لشباب الأهلي في الدقيقة 15، وضاعف زميله جويلهرم دا سيلفا النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 27.

وأكمل شباب الأهلي اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 66، إثر حصول سيرجيو داميان جارسيا على بطاقة حمراء مباشرة.

واستغل الضيوف النقص العددي ونجحوا في تقليص الفارق في الدقيقة 72 عن طريق ليذييري سيلفا.

وواصل عجمان ضغطه على شباب الأهلي، لكن محاولاته اصطدمت بالصلابة الدفاعية وتألق الحارس حمد المقبالي، بينما أنهت البطاقة الحمراء التي تلقاها لاعبه جوبسون سانتوس في الدقيقة 90+3 تفوقه العددي.

وقبل صافرة النهاية بقليل، أضاف شباب الأهلي الهدف الثالث في الدقيقة 90+7 عن طريق جانواه جويفارا.