العراقي غازي فهد يعلن انتهاء مهمته مع فريق دبا

أعلن المدرب العراقي غازي فهد انتهاء مهمته التدريبية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي دبا، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى، موجهاً الشكر إلى إدارة النادي واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير، ومعبراً عن اعتزازه بالفترة التي قضاها مع الفريق.

وقال غازي فهد، عبر حسابه الشخصي على «إنستغرام»، إنه يعتز بالفترة التي قضاها مع دبا، والنتائج الإيجابية والمستويات الفنية التي تحققت خلالها، مؤكداً أن مدينة دبا ستبقى ذكرى جميلة بالنسبة إليه، ومتمنياً للنادي التوفيق في المرحلة المقبلة.

وكان غازي فهد الشمري قد انضم إلى دبا قادماً من كلباء، وقاد الفريق في خمس مباريات بالدوري، حقق خلالها ثلاثة انتصارات، مقابل خسارة واحدة وتعادل، كما ودّع الفريق منافسات كأس رئيس الدولة من الدور التمهيدي.

ويحتل دبا المركز الثاني في ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 13 نقطة.