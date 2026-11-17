اختتم منتخب الإمارات لكرة القدم معسكره الداخلي في أبوظبي بفوز كبير على نظيره السوري بنتيجة 4-2، في المباراة الودية الدولية التي جمعت المنتخبين، الثلاثاء، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا 2027 المقررة في السعودية خلال الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028.

وتُعد المباراة التجربة الودية الثانية والأخيرة للأبيض خلال معسكره الحالي، بعدما استهل تجاربه بالفوز على منتخب هندوراس بثلاثة أهداف مقابل هدف، مستفيداً من فترة التوقف الدولي.

وقدم المنتخب الإماراتي عرضاً قوياً، خصوصاً في الشوط الثاني، الذي فرض خلاله أفضليته على مجريات اللعب، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف، مستفيداً من التغييرات التي أجراها مدربه الكرواتي زلاتكو داليتش.

وسجل أهداف الأبيض كل من ساشا في الدقيقة 37 بضربة رأسية قوية، مستفيداً من تمريرة مثالية لفابيو دي ليما، وحارب عبد الله في الدقيقة 48، ونيكولاس خيمينيز في الدقيقة 67، قبل أن يضيف البديل عثمان كامارا الهدف الرابع في الدقيقة 68. فيما سجل هدفي المنتخب السوري جان يحيى في الدقيقة 43، والبديل محمد المصطفى في الدقيقة 92.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً مميزاً في المدرجات، من مشجعي المنتخبين الإماراتي والسوري.

بداية متكافئة

جاء الشوط الأول متكافئاً بين المنتخبين، مع أفضلية نسبية للمنتخب الإماراتي الذي بادر بالهجوم وهدد المرمى السوري بأكثر من محاولة عن طريق محمد جمعة المنصوري وحارب عبد الله، إلا أن المحاولات افتقدت التركيز واللمسة الأخيرة.

ونجح الأبيض في ترجمة أفضليته إلى هدف التقدم في الدقيقة 37، عن طريق ساشا، الذي حول تمريرة فابيو دي ليما إلى الشباك بضربة رأسية قوية.

لكن المنتخب السوري لم يستسلم، ونجح في إدراك التعادل في الدقيقة 43، مستغلاً خطأ دفاعياً أمام مرمى الحارس حمد المقبالي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل منتخب.

وشهدت التشكيلة الأساسية للأبيض مشاركة 10 لاعبين لم يشاركوا ضمن التشكيلة الأساسية في المباراة الماضية أمام هندوراس، فيما كان ماركوس ميلوني اللاعب الوحيد الذي احتفظ بمكانه في التشكيلة الأساسية.

وضمت تشكيلة المنتخب كلاً من حمد المقبالي في حراسة المرمى، وخالد الظنحاني وساشا وكوامي كوايدو وماركوس ميلوني في الدفاع، ونيكولاس خيمينيز وعبد الله حمد وحارب عبد الله وفابيو دي ليما في الوسط، فيما قاد الخط الأمامي يحيى الغساني ومحمد جمعة المنصوري.

ثلاثية إماراتية في الشوط الثاني

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى المدرب زلاتكو داليتش تغييرين بدخول زايد الزعابي وريتشارد أكونور، في إطار سعيه لتعزيز الأداء الدفاعي والوسط.

ولم يتأخر الأبيض في استعادة التقدم، إذ سجل حارب عبد الله الهدف الثاني في الدقيقة 48، مستفيداً من تمريرة يحيى الغساني، الذي نجح في اختراق الدفاع السوري بعد سلسلة من المراوغات.

وفرض المنتخب الإماراتي سيطرته على مجريات اللعب خلال الجزء الأخير من المباراة، وكثف محاولاته الهجومية بحثاً عن تعزيز تقدمه، فيما حرم القائم البديل عثمان كامارا من تسجيل هدف محقق في الدقيقة 61، إثر تسديدة قوية.

وأسفرت الأفضلية الإماراتية عن تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67، عن طريق نيكولاس خيمينيز، الذي استثمر تمريرة محمد جمعة المنصوري، قبل أن يضيف البديل عثمان كامارا الهدف الرابع بعد دقيقة واحدة فقط، وتحديداً في الدقيقة 68، إثر هجمة منظمة قادها خيمينيز.

وفي الوقت بدل الضائع، تمكن المنتخب السوري من تقليص الفارق بتسجيل هدفه الثاني عن طريق البديل محمد المصطفى، الذي هز الشباك بضربة رأسية قوية في الدقيقة 92، لتنتهي المباراة بفوز الأبيض الإماراتي 4-2، في ختام معسكره الداخلي ومبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولي.