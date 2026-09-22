الاتفاق يقصي دبا من تمهيدي "الكأس".. والعروبة والذيد يحققان الفوز

نجح فريق الاتفاق في إقصاء دبا من الدور التمهيدي لبطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 3-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب دبا، ليحقق بذلك انتصاره الأول في الموسم الحالي.

وسجل أهداف الاتفاق السنغالي خليل ندياي في الدقيقة الرابعة، والإسباني ألفارو برافو في الدقيقة 44، ومواطنه بابلو كاسانوفا في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، فيما أحرز الألباني جوناثان ليثبا هدف دبا الوحيد في الدقيقة 25.

وفي مباراة ثانية، حقق الذيد فوزاً على مضيفه الحمرية 2-1، وسجل للذيد حمدان العبيدلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، والمغربي صباح الدين بهي في الدقيقة 69، فيما أحرز الإسباني يوسف لحسناوي هدف الحمرية في الدقيقة 47.

كما حقق العروبة فوزاً مهماً على ضيفه سيتي بهدف دون رد، سجله البوسني نيمانيا إندوسيتش في الدقيقة 62.