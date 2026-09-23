تأهل الفجيرة والعربي والجزيرة الحمراء وبالم سيتي في "الكأس"

حقق فريق الفجيرة «ريمونتادا» مثيرة، بعدما قلب تأخره بهدفين أمام غلف يونايتد إلى فوز بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب فندق ومنتجع جبل علي، ضمن منافسات الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم.

وتقدم غلف يونايتد بهدفين مبكرين عن طريق البرازيلي فرناندو مارتينيز في الدقيقتين الخامسة والـ15، قبل أن يقلص الفجيرة الفارق بواسطة الفرنسي ساندر بالبشير في الدقيقة 30.

وتلقى غلف يونايتد ضربة قوية بطرد حارس مرماه عمر عبدالرحمن في الدقيقة 26، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين، قبل أن يستغل الفجيرة النقص العددي ويقلب النتيجة في الشوط الثاني.

وأضاف بالبشير هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 58، ثم سجل بيتر بينيك الهدف الثالث في الدقيقة 90+2، قبل أن يختتم البرازيلي فينيكيو أسرانجيل الرباعية في الدقيقة 90+7.

وتُعد هذه الخسارة الثالثة للإسباني أندريس إنيستا منذ توليه مهمة تدريب فريق غلف يونايتد.

وفي مباراة أخرى، تأهل العربي إلى الدور التمهيدي الثاني بعد فوزه على الإمارات «الصقور» بنتيجة 3-2. وسجل للعربي علي شامبيه في الدقيقة 26، والمغربي أحمد جوار في الدقيقة 64، والبرازيلي رجيس جاكومن في الدقيقة 83، فيما أحرز هدفي «الصقور» الفرنسي لاري فرانسيس في الدقيقة 77، والبرازيلي لوكاس روشا في الدقيقة 80.

وفاز بالم سيتي على البطائح بهدفين دون مقابل، سجلهما الفرنسي عبدالله ديابي في الدقيقة 28، والنيجيري جويل دانيل في الدقيقة 90+7.

كما تغلب الجزيرة الحمراء على فورت فيرتوس بهدف نظيف، سجله سيف الدرع في الدقيقة 25.

وبهذه النتائج، تأهلت فرق الفجيرة والعربي وبالم سيتي والجزيرة الحمراء إلى الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس رئيس الدولة، التي تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.