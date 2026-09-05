الفجيرة يستعيد نغمة الانتصارات.. و«سيتي» و«بالم» سيتي يحققان الفوز الأول في دوري «الأولى»

استعاد فريق الفجيرة نغمة الانتصارات، بعد فوزه على فريق الإمارات «الصقور» بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الثالث لدوري الدرجة الأولى، على استاد الفجيرة الدولي، ليرفع رصيده إلى ست نقاط، فيما تجمد رصيد «الصقور» عند ثلاث نقاط.

وسجل محمد سالم هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

من جانبه حقق فريق سيتي فوزاً مهماً على ضيفه الاتفاق بهدفين دون مقابل، وهو الأول له في المسابقة، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند نقطة واحدة. وسجل هدفي سيتي البرازيلي أندرسون سالفيانو في الدقيقة 81، والكونغولي بيني دي في الدقيقة 90+1.

وحقق بالم سيتي فوزه الأول منذ انضمامه إلى منافسات دوري الدرجة الأولى، بتغلبه على ضيفه الحمرية بنتيجة 2-1. وسجل هدفي بالم سيتي الإسباني أليخاندرو ميليرو في الدقيقة 56، ومنصور سعيد في الدقيقة 70، فيما أحرز إبراهيم محمد هدف الحمرية في الدقيقة 90+3.

ورفع بالم سيتي رصيده إلى ثلاث نقاط، وهو الرصيد ذاته للحمرية. وشهدت المباراة طرد لاعب بالم سيتي النيجيري جويل وارجوجا في الدقيقة 72، ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين، لكنه نجح رغم النقص العددي في الحفاظ على تقدمه والخروج بالنقاط الثلاث.