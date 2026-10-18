3 تغييرات اضطرارية تستنزف كلباء.. الجزيرة يستعيد صدارة الدوري بتعادل مثير

أربكت ثلاثة تغييرات اضطرارية حسابات كلباء أمام ضيفه الجزيرة، وفرضت عليه استنفاد تبديلاته الخمسة قبل مرور ساعة من اللعب، ثم أجبرته على إكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 73، ليفقد تقدمه بهدفين ويتعادل 2-2، مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم، في نتيجة أعادت الجزيرة إلى الصدارة.

وجاءت بداية كلباء سريعة، إذ افتتح بنجامين تيتيه التسجيل بعد دقيقتين، مستفيداً من تمريرة سامان قدوس، قبل أن يصنع تيتيه الهدف الثاني لجويلهيرم بيرو في الدقيقة الثامنة، ليضع أصحاب الأرض في المقدمة بثنائية مبكرة.

وقلّص الجزيرة الفارق في الدقيقة 22 عبر ماكلوم أوليفيرا، إثر تمريرة من بونو دي أوليفيرا، ليعود إلى أجواء اللقاء، قبل أن تبدأ سلسلة الإصابات التي أربكت خيارات مدرب كلباء، فيكتور سانشيز.

واضطر سانشيز إلى استبدال كايو جيرمانو المصاب في الدقيقة 29، والدفع بأنتونيو نيتو، ثم أشرك مروان فهد بدلاً من جويلهيرم بيرو في الدقيقة 53، قبل أن تفرض إصابة سيل سوزا تغييراً اضطرارياً ثالثاً بدخول خالد الدرمكي في الدقيقة 57.

وأجرى مدرب كلباء تبديلين إضافيين، بإشراك بدر أحمد مكان سامان قدوس، وأحمد نور الله بدلاً من أنتونيو جونيور، ليستنفد تبديلاته الخمسة في الدقيقة 58، وفريقه لا يزال متقدماً 2-1.

وتفاقمت متاعب أصحاب الأرض في الدقيقة 73 بإصابة إبراهيم سيسيه، إذ لم يعد في وسع سانشيز تعويضه بلاعب آخر، ليكمل كلباء المباراة بعشرة لاعبين، في وقت كثف فيه الجزيرة محاولاته لإدراك التعادل.

وأثمر ضغط الضيوف في الدقيقة 81، حين سجل فينيسيوس ميلو هدف التعادل بتمريرة من مامادو كوليبالي، ليكمل الجزيرة عودته من التأخر بهدفين، وينتزع نقطة أعادته إلى قمة الترتيب.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة، متقدماً بفارق نقطة على الوصل وشباب الأهلي والعين، فيما أصبح رصيد كلباء خمس نقاط في المركز الحادي عشر.