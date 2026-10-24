محمد حسين: الإصابات والإرهاق وراء خسارة عجمان أمام الجزيرة

أكد مدير فريق كرة القدم بنادي عجمان، محمد حسين، أن الإرهاق والإصابات التي تعرض لها عدد من لاعبي فريقه وراء الخسارة أمام الجزيرة بهدف دون رد، أول من أمس، ووداع مسابقة كأس رئيس الدولة من دور الـ16، لافتاً إلى أن فريقه ورغم الخسارة قدم مباراة جيدة في مواجهة فريق قوي مثل الجزيرة، الذي تمكن من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقائق الأخيرة للمباراة، مشدداً على أن عجمان سيركز على مشاركته المقبلة في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية بكرة القدم، حيث سيلتقي كاظمة الكويتي، الثلاثاء المقبل، مشدداً على أن طموحهم الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، بجانب طموحات الفريق في الحصول على أفضل مركز في الدوري وكذلك في كأس رابطة المحترفين.

وقال حسين لـ«الإمارات اليوم»: «بشكل عام، عجمان قدم مباراة جيدة أمام فريق قوي، ويملك عناصر جيدة من اللاعبين».

وأضاف «تشهد صفوف عجمان إصابات لعدد من اللاعبين، إذ إنه في بداية مباراتنا أمام الجزيرة تعرض اللاعب وليد آزارو للإصابة، إلى جانب إصابة كل من البرازيلي جوبسون سانتوس والبلجيكي جوكو زايكوف والمالي سيكو بابا والبرازيلي كارلوس فينيسيوس أيضاً». وتساءل محمد حسين عن سبب عدم احتساب حكم المباراة هدفا لعجمان سجله اللاعب وليد آزارو في بداية المباراة.

وناشد حسين جماهير «البرتقالي» دعم الفريق في المرحلة المقبلة، كونه يشارك في بطولات عدة، مشدداً على أنهم في الفريق يسعون إلى تحقيق طموحات جمهور نادي عجمان خلال الاستحقاقات المقبلة.

ومن المنتظر أن يواصل فريق عجمان تحضيراته بقيادة مدربه الصربي غوران توفغدزيتش، استعداداً للقاء فريق كاظمة الكويتي يوم 17 الجاري ضمن الجولة الثانية في دوري المجموعات في كأس أبطال الخليج للأندية، وذلك بعدما استهل الفريق مشواره في البطولة الخليجية بالفوز على فريق أربيل العراقي 5-4.