كوزمين: انضمام مالكوم وتاليسكا يعزز جودة الجزيرة

أكد مدرب الجزيرة، الروماني كوزمين أولاريو، جاهزية فريقه لبدء مشواره في دوري أبطال آسيا 2، عندما يواجه غول غوهار الإيراني الثلاثاء في طاجيكستان، مشيراً إلى أن المنافس يعد من أقوى فرق المجموعة.

وأشاد أولاريو بالثنائي الجديد مالكوم وتاليسكا، مؤكداً أن انضمامهما يعزز جودة الفريق، وقال: "وجود لاعبين مثل مالكوم وتاليسكا يرفع من جودة فريقنا، وهذا هو السبب الرئيسي وراء التعاقد معهما. نحن نعمل على دمجهما مع المجموعة وننتظر منهما الكثير، فهما لاعبان كبيران ولدينا ثقة تامة بأنهما سيضيفان الجودة التي يحتاج إليها الفريق".

وقال خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: "نستهل مشوارنا في منافسة جديدة، ونعلم أن المباراة الأولى ستضعنا في مواجهة أحد أقوى الفرق في هذه المجموعة. نحن نبني فريقاً جديداً خطوة بخطوة، ونشهد تحسناً مستمراً مع كل مباراة وكل حصة تدريبية، وسنتعامل مع المباراة بجدية تامة ونأمل أن يكون الفوز حليفنا".

ووصف أولاريو غول غوهار بالمنافس القوي، موضحاً أن الجزيرة يعرف الفريق الإيراني ولاعبيه جيداً، وقال: "نعرفهم وجميع لاعبيهم جيداً، فهو فريق جيد يضم لاعبين مميزين ويعتمد أسلوباً ونظاماً مختلفاً، مما يجعله خصماً قوياً وصعب المراس. نتوقع مباراة صعبة، لكننا نرحب بأي تحدٍ؛ فنحن في طور بناء الفريق ونحتاج لمعرفة مستوانا وما يحتاج للتطوير". وأشار إلى أن زيارته السابقة لطاجيكستان انتهت بالفوز، معرباً عن أمله في تكرار النتيجة نفسها.

وكشف مدرب الجزيرة أن التشكيلة الأساسية لم تحسم بعد، في ظل ضغط المباريات، وقال: "لم نتخذ القرار النهائي بعد فيما يخص التشكيلة الأساسية للمباراة، ولدينا حصة تدريبية سنقيّم فيها جميع اللاعبين بحرص، لأننا نخوض أربع مباريات خلال 15 يوماً فقط، وسنقرر بعناية كيفية توزيع دقائق اللعب بين جميع العناصر".