جاي دي: لا داعي للقلق على الجزيرة.. التعادل مع النصر نتيجة عادية

أكد لاعب الجزيرة جاي دي جيوسينز أن التعادل أمام النصر لن يؤثر في مسيرة الفريق خلال الموسم الحالي، مشيراً إلى أن نتيجة 1-1 تعد عادية أمام منافس قوي، رغم رغبة «فخر أبوظبي» في تحقيق الفوز على أرضه، ومشدداً على ضرورة الحفاظ على الهدوء وعدم التعامل مع التعادل باعتباره نتيجة سلبية أو سبباً للقلق.

وقال جاي دي لـ«الإمارات اليوم» إن فقدان الجزيرة نقطتين بعد الفوز في الجولات الأربع الأولى يعد أمراً عادياً، مبيناً: «لم يحدث شيء جنوني، كانت مباراة مملوءة ببعض التوتر والضغط، وأعتقد أنها كانت من نوعية المباريات التي تضع اللاعبين تحت ضغط كبير، لكن لا يوجد ما يدعو إلى التوتر أو القلق»، موضحاً: «علينا أن نتحلى بالهدوء في المباريات المقبلة، وإذا واصلنا العمل الجاد بالطريقة نفسها، فأنا متأكد من أن كل شيء سيكون على ما يرام».

وأضاف: «بالتأكيد كنا نريد بداية جيدة وتحقيق الفوز، والتعادل ليس النتيجة التي كنا نبحث عنها، خصوصاً أننا لعبنا على أرضنا، لكن في النهاية النصر فريق كبير، ولذلك فإن التعادل 1-1 ليس نتيجة سيئة، ولا أعتقد أنه سيؤثر في مسيرتنا أو في الطريقة التي بدأنا بها الموسم».

وأوضح لاعب الجزيرة أن الفارق هذا الموسم يظهر في مستوى الثقة الذي يملكه اللاعبون، لافتاً إلى أن الفريق دخل المباريات الأولى بعقلية مختلفة وتركيز أكبر، وقال: «أعتقد أن هناك ثقة أكبر لدى اللاعبين، وهذا أمر مهم جداً، إذ إنه في المباريات الماضية كنا نصنع فرصاً كثيرة وسجلنا أربعة أهداف، وكانت لدينا فرص كبيرة، أما ضد النصر فكانت الفرص أقل، لكن هذا لا يعني أننا قدمنا مباراة سيئة، حيث أحياناً تكون المباراة مختلفة، والمهم هو ألا نفقد هدوءنا وثقتنا».

وأشار جاي دي إلى أن النتائج التي حققها الجزيرة في بداية الموسم تعكس قوة الانطلاقة، مؤكداً أن الفريق لايزال في مرحلة بناء وتطوير، وأن الحفاظ على المستوى والعمل اليومي سيكونان مفتاح الاستمرار في المنافسة، وقال: «بدأنا الموسم بشكل جيد، وهناك أشياء مختلفة هذا العام، والأهم بالنسبة لنا أن نستمر بالطريقة نفسها، وأن نعمل بجد ونحافظ على تركيزنا. إذا فعلنا ذلك، فأنا متأكد من أن النتائج الجيدة ستأتي».

وتحدث جاي دي عن الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي، مؤكداً أنها أضافت الكثير من الجودة والحماسة إلى المجموعة، وقال: «في كل موسم يأتي لاعبون جدد ويرحل آخرون، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم، لكن هذا العام تعاقدنا مع عدد كبير من اللاعبين أصحاب الجودة الكبيرة، وهذا يجعلنا متحفزين للغاية».

وتابع: «إذا نظرت إلى اللاعبين الجدد مثل تاليسكا ومالكوم وكريستيان أصلاني، فستجد أنهم يمتلكون إمكانات كبيرة، ولدينا أيضاً مدرب لديه خبرة كبيرة مثل أولاريو كوزمين، إذ سبق له الفوز بالعديد من البطولات، لذلك فإن هدفنا بشكل عام هو أن نحقق شيئاً كبيراً مع الجزيرة هذا الموسم».

وختم جاي دي حديثه بالتأكيد على أن التعادل أمام النصر يجب ألا يغيّر من حالة الثقة داخل الفريق، وقال: «هذه مجرد مباراة واحدة، وعلينا أن ننظر إلى المباريات المقبلة. لا نحتاج إلى الضغط على أنفسنا، بل إلى الهدوء والعمل والاستمرار بالطريقة نفسها، لأننا نعرف أن لدينا الجودة اللازمة، وإذا حافظنا على هذا العمل، فكل شيء سيكون على ما يرام».

جاي دي جيوسينز:

. علينا أن نتحلى بالهدوء في المباريات المقبلة.. كل شيء سيكون على ما يرام.

. تعاقدنا مع عدد كبير من اللاعبين أصحاب الجودة الكبيرة، وهذا يجعلنا متحفزين للغاية.