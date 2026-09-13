غياب «اللاعب السوبر» يقود خورفكان وبني ياس إلى قبول نقطة التعادل

كشفت مباراة خورفكان وبني ياس، التي أقيمت أول من أمس، وانتهت بالتعادل من دون أهداف، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين، عن غياب مؤثر لـ«اللاعب السوبر» القادر على صناعة الفارق وترجمة الفرص إلى أهداف، بعدما افتقد خورفكان خدمات مهاجمه المغربي طارق تيسودالي، في وقت تراجعت فيه خطورة مهاجم بني ياس، الفرنسي يوسف نيكتيه، في ظل غياب صانع ألعاب قادر على تمويله بالكرات المناسبة. ورغم الظروف الهجومية، خرج الفريقان بمكاسب مختلفة، فبني ياس حصد نقطة ثمينة هي الأولى له في المسابقة، بينما حافظ خورفكان على تماسكه الدفاعي، وعزز استقراره الفني قبل التوقف الدولي الحالي، رافعاً رصيده إلى خمس نقاط في المركز الـ11.

ورصدت «الإمارات اليوم» عدداً من المشاهد الفنية التي شهدتها المباراة:

الأرقام تؤكد غياب «السوبر»

بلغ إجمالي تسديدات الفريقين 24 محاولة، لكن ثلاثاً فقط وصلت إلى المرمى، وانتهت المباراة بلا أهداف. وتلخص هذه الأرقام المشهد، فالمحاولات كانت موجودة، لكن الجودة والحسم غابا، وهو الدور الذي يبحث عنه الفريقان في «اللاعب السوبر».

استحواذ بلا حسم

امتلك خورفكان الكرة بنسبة 61% مقابل 39% لبني ياس، لكنه لم يحوّل هذه الأفضلية إلى أهداف، واكتفى بتسديدتين على المرمى من أصل 13 محاولة.

غياب اللمسة الأخيرة

رغم تفوق خورفكان في عدد التسديدات، بواقع 13 مقابل 11، فإن بني ياس نجح في الحد من جودتها، ليبقى الفريق المضيف عاجزاً عن إيجاد اللمسة الأخيرة التي تصنع الفارق.

تيسودالي الغائب

افتقد خورفكان مهاجماً قادراً على استثمار أنصاف الفرص وتحويل السيطرة إلى أهداف، وبدت الحاجة إلى «السوبر» أكثر وضوحاً مع خروج 13 محاولة هجومية من دون هدف.

نيكتيه بلا إمداد

لم تكن مشكلة بني ياس في الفرنسي يوسف نيكتيه وحده، وإنما في قلة الكرات التي وصلته في مناطق الخطورة، إذ يحتاج المهاجم إلى صانع لعب قادر على تحويل التحويلات إلى فرص حقيقية.

اختبار محدود للحارسين

احتاج حارس خورفكان إلى تصدٍ واحد، مقابل تصديين لحارس بني ياس، وهو ما يعكس محدودية التسديدات التي وصلت إلى المرمى، رغم ارتفاع العدد الإجمالي للمحاولات.

واقعية بني ياس

سدد بني ياس 11 مرة، لكنه لم يصب المرمى سوى مرة واحدة، ما يعكس أن الفريق لم يكن أكثر خطورة، لكنه نجح في الحفاظ على توازنه، ومنع خورفكان من الوصول إلى فرص حاسمة.