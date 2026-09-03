جورجي: جمهور شباب الأهلي «صمام الأمان».. ويمنحنا طاقة إضافية

وصف البرتغالي جورجي فرنانديز، لاعب شباب الأهلي، مواجهة الجزيرة، مساء السبت، في قمة الجولة الرابعة من دوري المحترفين، بالصعبة والقوية، مؤكداً أن فريقه يدرك جيداً قوة المنافس وأهمية المباراة في صراع الصدارة، مشدداً على ضرورة الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل اللقاء.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: "ستكون مباراة صعبة وقوية أمام فريق ينافس، ونعلم جيداً أن الجزيرة فريق قوي للغاية، وفي المقابل نحن أيضاً فريق جيد للغاية، ولذلك يجب أن نكون على قدر المباراة من الناحيتين الفنية والبدنية".

وأضاف أن طبيعة الأجواء وارتفاع درجات الحرارة لن تكون أمراً جديداً بالنسبة إليه، خصوصاً أنه خاض تجربة سابقة في الدوري السعودي، وقال: "الطقس حار جداً، لكنني قادم من السعودية، لذلك لا يوجد اختلاف كبير بالنسبة إلي، والأهم أن نكون جاهزين للمباراة بالشكل المطلوب".

ووجه اللاعب البرتغالي رسالة خاصة إلى جماهير شباب الأهلي، مطالباً إياهم بالحضور ومساندة الفريق في المواجهة المهمة، مؤكداً أن اللاعبين ينتظرون وجودهم في المدرجات لما يمثلونه من عامل مؤثر في مثل هذه المباريات الكبيرة.

وقال: "رسالتي إلى الجمهور أن يكون الجميع موجوداً معنا. كل الفريق ينتظر ويتحمس عندما يشاهد جماهير شباب الأهلي في الملعب، فهم صمام الأمان بالنسبة لنا ويصنعون الفارق".

وتابع: "الجمهور هو من يصنع لنا الطاقة الإضافية، ووجوده خلف الفريق يمنح اللاعبين دفعة كبيرة داخل الملعب، ولذلك نتمنى أن نشاهد المدرجات ممتلئة في هذه المباراة المهمة".

وأشار جورجي إلى أن قوة المنافس تزيد من أهمية التركيز طوال المباراة، خصوصاً أن المواجهة تجمع فريقين قدما بداية قوية للموسم، مؤكداً أن شباب الأهلي يدخل اللقاء بهدف تقديم المستوى الذي يساعده على مواصلة نتائجه الإيجابية.

وتقام مواجهة شباب الأهلي والجزيرة في الساعة 8:15 مساء السبت، ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين، ويدخل الفريقان القمة وفي رصيد كل منهما تسع نقاط من ثلاثة انتصارات، ما يضاعف من أهمية المواجهة في صراع الصدارة.