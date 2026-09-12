6 لاعبين مرشحين للغياب عن المنتخب في «خليجي 27»

يستعد منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم لبدء معسكر إعداد داخلي قصير في الدولة، وفقاً للبرنامج الذي وضعه المدرب الكرواتي، اعتباراً من 14 الجاري، تمهيداً للمشاركة في كأس الخليج 27 المقررة في السعودية خلال الفترة من 23 الجاري حتى السادس من أكتوبر المقبل، ويتوقع أن تشهد صفوف المنتخب غياب ستة من العناصر المؤثرة بسبب الإصابات والمرض أو عدم المشاركة مع فرقهم بصورة أساسية، وهم: كايو لوكاس، وخالد الظنحاني، وماجد راشد (الشارقة)، وعلي خصيف (الجزيرة)، وجويلهرم بالا والحارس حمد المقبالي (شباب الأهلي).

ويلعب الأبيض الإماراتي ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والبحرين واليمن، ويبدأ المنتخب مشواره في البطولة بلقاء منتخب اليمن 24 الجاري.

ولم يشارك ماجد راشد حتى الآن مع الشارقة في أي مباراة رسمية، على الرغم من أنه كان أحد العناصر الأساسية في آخر قائمة للمنتخب كانت قد شاركت في كأس العرب 2025 التي أقيمت في الدوحة.

أمّا لاعب شباب الأهلي جويلهرم كان من بين العناصر المرشحة بقوة للانضمام إلى القائمة الجديدة للمنتخب، نظراً للمستوى الفني المتطور الذي قدمه في الفترة الأخيرة لكنه تعرض للإصابة بشكل مفاجئ خلال مباراة فريقه أمام الجزيرة ضمن الجولة الرابعة للدوري ما سيبعده عن الملاعب لفترة تراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع.

وتحوم كذلك الشكوك حول إمكانية مشاركة حارس مرمى شباب الأهلي حمد المقبالي «23 عاماً»، الذي كان قد غاب أمام يونايتد ضمن الجولة الخامسة للدوري، بسبب «عدوى مرضية»، علماً بأن المقبالي شارك أساسياً مع فريقه في الدوري في أربع مباريات، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها 360 دقيقة.

ومن العناصر المتوقع غيابها عن المنتخب حارس الجزيرة علي خصيف «39 عاماً»، الذي لم يشارك حتى الآن مع فريقه الجزيرة في الدوري، على الرغم من أنه كان موجوداً في كأس العرب الأخيرة في الدوحة.

كما يغيب كايو لوكاس «32 عاماً» بداعي الإصابة، حيث شارك اللاعب أساسياً في مباراتين من أصل خمس مباريات مع فريقه الشارقة، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها مع الشارقة 164 دقيقة.

وعلى صعيد لاعب الشارقة خالد الظنحاني «29 عاماً»، فقد شارك في أربع مباريات أساسياً مع الشارقة في الدوري، وبلغت دقائق اللعب 360 دقيقة.

تحدٍ آخر للمدرب

ويواجه مدرب المنتخب تحدياً آخر، وهو أن هناك عدداً من اللاعبين الذين كانوا يمثلون الركيزة الأساسية للمنتخب خلال الفترة الماضية لا يلعبون أساسيين مع فرقهم، من بينهم لاعب شباب الأهلي يحيى الغساني الذي لم يشارك حتى الآن ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه، إذ تواجد فقط كلاعب بديل لمدة سبع دقائق فقط، إذ شارك بديلاً في مباراتين، الأولى في الدقيقة «87» أمام خورفكان ضمن الجولة الأولى والثانية في الدقيقة «86» أمام يونايتد ضمن الجولة الخامسة للدوري.

وهناك أيضاً لاعب الشارقة حارب عبدالله الذي شارك بدوره بديلاً في مباراتين فقط من أصل أربع مباريات، ولم يشارك أساسياً حتى الآن وقد بلغت دقائق اللعب التي خاضها مع فريقه 27 دقيقة فقط حتى الجولة الرابعة. كما يبرز لاعب الجزيرة عبدالله رمضان الذي لم يلعب أساسياً مع فريقه أيضاً، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها 46 دقيقة فقط.