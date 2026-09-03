«سسكا موسكو» يطلب ضم بانزا من الجزيرة

ذكرت وسائل إعلام روسية أن نادي سسكا موسكو الروسي يرغب في التعاقد مع الكونغولي، سيمون بانزا، مهاجم الجزيرة، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية، في ظل اهتمام النادي الروسي بتدعيم خطه الهجومي خلال الفترة الأخيرة، لتصبح الساعات المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل اللاعب مع «فخر أبوظبي».

ووفقاً لصحيفة «تشامبيونات» الروسية، فإن سسكا موسكو اقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن ضم بانزا، وسط تقدم في المفاوضات بين الأطراف المعنية، مع إمكانية خضوع المهاجم الكونغولي للفحص الطبي تمهيداً لإتمام الصفقة، مبينة أن تقارير سابقة كشفت أن بانزا تلقى عروضاً من الدوري الروسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن يقرر الاستمرار مع الجزيرة.

وكان الجزيرة تعاقد مع بانزا في سبتمبر 2025، قادماً من سبورتينغ براغا البرتغالي، في صفقة بلغت قيمتها 8.5 ملايين يورو، مع وجود مليون يورو إضافية مرتبطة بالحوافز والأهداف، ليصبح المهاجم الكونغولي إحدى أبرز صفقات النادي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وجاء انتقال بانزا إلى الجزيرة بعد موسم مميّز قضاه مع طرابزون سبور التركي، الذي لعب له على سبيل الإعارة من براغا خلال موسم 2024-2025، وقدم خلاله أرقاماً لافتة، إذ سجل 19 هدفاً في 31 مباراة بالدوري التركي، ليجذب اهتمام عدد من الأندية قبل عودته إلى براغا ثم انتقاله بصورة نهائية إلى الجزيرة.

ومع الجزيرة، واصل بانزا ظهوره في مركز رأس الحربة، وأنهى موسمه الأول مع الفريق ضمن العناصر الهجومية المهمة، قبل أن يصبح اسمه مطروحاً بقوة للرحيل مجدداً إلى أوروبا.

وتشير بيانات اللاعب في موقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين إلى أن عقده مع الجزيرة يمتد حتى يونيو 2028، ما يمنح الجزيرة موقفاً قوياً في أي مفاوضات بشأن انتقاله.

ويأتي اهتمام سسكا موسكو في توقيت مهم، مع اقتراب غلق سوق الانتقالات الصيفية، فيما سيكون على الجزيرة تقييم جدوى التخلي عن مهاجمه بعد موسم واحد فقط من التعاقد معه، خصوصاً في ظل القيمة المالية التي استثمرها النادي للحصول على خدماته.

وكان بانزا أكد، في وقت سابق، أنه تلقى بالفعل عروضاً من الدوري الروسي خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكنه فضّل البقاء مع الجزيرة بعد مناقشة الأمر مع إدارة النادي، مؤكدًاً رغبته في مواصلة مشواره مع الفريق، ومع تجدد الاهتمام الروسي تبدو إمكانية رحيله هذه المرة مرتبطة بما ستسفر عنه المفاوضات النهائية بين الجزيرة وسسكا موسكو.

وقدّم سيمون بانزا أرقاماً جيدة مع الجزيرة منذ انضمامه إلى الفريق، إذ خاض في موسمه الأول 2025-2026، 20 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع هدفاً واحداً، من بينها تسعة أهداف في 16 مباراة بدوري المحترفين.

ومع بداية الموسم الحالي 2026-2027، واصل المهاجم الكونغولي حضوره التهديفي، بعدما شارك حتى الآن في أربع مباريات رسمية مع الجزيرة، سجل خلالها هدفين، أحدهما في دوري المحترفين والآخر في دوري أبطال آسيا للنخبة، ليصل إجمالي أهدافه مع الجزيرة إلى 11 هدفاً في 24 مباراة رسمية.