عصام فايز: مباراة عجمان درس قبل مواجهة الجزيرة

أكد لاعب النصر عصام فايز أن ضيق الوقت بين المباريات لم يمنع الفريق من الاستعداد لمواجهة الجزيرة، المقررة الخميس، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين، مشدداً على أهمية استعادة التركيز والعودة بصورة أقوى من أجل حصد النقاط.

وقال عصام فايز، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: «الوقت كان قصيراً للتحضير لمباراة الجزيرة، لكننا نعرف جيداً حجم التحدي أمام فريق قوي. علينا أن نكون في كامل تركيزنا من أجل حصد النقاط، وأن نجعل من مباراة عجمان درساً يدفعنا للعودة بصورة أقوى وتعويض النتائج السابقة».

وأضاف أن اللاعبين يدركون أهمية المواجهة وصعوبتها، وأن الفريق يتطلع إلى إظهار ردة فعل قوية وتقديم المستوى المطلوب أمام الجزيرة، خصوصاً بعد الاستفادة من الأخطاء التي ظهرت في المباراة الماضية.

وأشار إلى أن التركيز طوال المباراة سيكون عاملاً مهماً لتحقيق النتيجة المطلوبة والعودة إلى طريق النتائج الإيجابية.