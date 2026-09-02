مالكوم: جئت إلى الجزيرة للمنافسة على الألقاب

أكد لاعب الجزيرة، مالكوم دي أوليفيرا، أنه جاء إلى النادي من أجل المنافسة على الألقاب وتحقيق البطولات، مشيراً إلى أن البداية التي حققها الفريق في دوري المحترفين تمنحه وزملاءه دفعة قوية لمواصلة العمل والسير في الطريق الصحيح، مبيناً أن الفوز دائماً الهدف الأهم بالنسبة له، خصوصاً في ظل قوة المنافسة، ووجود العديد من الفرق الجيدة القادرة على المنافسة.

وقال البرازيلي مالكوم لـ«الإمارات اليوم» إن الجزيرة بدأ الموسم بصورة جيدة، بعدما حقق الفوز في أول ثلاث مباريات، مشيراً إلى أن الانتصار على أندية حتا والشارقة وعجمان، يمثل بداية إيجابية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة عدم الاكتفاء بهذه النتائج، والعمل باستمرار على تطوير المستوى، وتحقيق المزيد من الانتصارات.

وأضاف: «الفوز هو الأمر الأهم، وأعتقد أن الفريق قدم عملاً جيداً في المباريات الثلاث، إذ بدأنا بشكل جيد، وهذا ما نحتاج إلى القيام به في كل مباراة، لأن هدفنا هو الحصول على النقاط الثلاث دائماً، والفوز يمنحنا الثقة، لكنه في الوقت نفسه يضع علينا مسؤولية كبيرة لمواصلة العمل، لأن الموسم طويل، والمنافسة قوية، وعلينا أن نكون جاهزين لكل مباراة».

وأوضح مالكوم أن مشاركته في مباراتين مع الجزيرة حتى الآن منحته فرصة جيدة للتعرف بصورة أكبر إلى إمكانات الفريق وزملائه، مؤكداً أن المجموعة التي وجدها داخل النادي ساعدته كثيراً على التأقلم خلال فترة قصيرة، وقال: «زملائي رائعون بالفعل، واستقبالهم لي كان مميزاً جداً منذ اليوم الأول، كنت أعرف بعض اللاعبين قبل انضمامي إلى الجزيرة، مثل ميلوني وبرونو، وهذا الأمر ساعدني كثيراً، لأنني شعرت منذ البداية بأنني جزء من المجموعة، كما أن الجميع داخل الفريق ساعدني على التأقلم بسرعة مع الأجواء الجديدة».

وأشار اللاعب البرازيلي إلى أن هدفه خلال الفترة المقبلة يتمثل في تقديم أفضل ما لديه مع الجزيرة، ومساعدة زملائه على تحقيق أهداف النادي، مؤكداً أن العمل الجماعي سيكون عاملاً مهماً في الوصول إلى النتائج المطلوبة، وقال: «أسعى إلى الانسجام بصورة أكبر مع الفريق، وفهم طريقة اللعب بشكل أفضل، والعمل على تطوير مستواي من مباراة إلى أخرى، خصوصاً أن طموحاتي كبيرة مع الجزيرة».

وتحدث مالكوم عن مستوى دوري المحترفين، مؤكداً أن المنافسة ليست سهلة، وأن البطولة تضم العديد من الفرق القوية التي تمتلك لاعبين جيدين وإمكانات تساعدها على المنافسة، وقال: «الدوري قوي، وكرة القدم ليست سهلة، وكل مباراة هنا تحتاج إلى استعداد وتركيز كبيرين، هناك العديد من الفرق الجيدة، ولذلك لا يمكن أن نعتبر أي مباراة سهلة، ويجب أن نكون في أعلى درجات الجاهزية من أجل تحقيق الفوز».

وشدد مالكوم على أن ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة يمثل تحدياً إضافياً أمام اللاعبين، خصوصاً خلال المباريات والتدريبات، موضحاً: «هذه الأجواء تتطلب تعاملاً خاصاً من حيث الاستشفاء والحفاظ على الجاهزية البدنية، لذلك الاهتمام بالتعافي بعد المباريات، والعمل بصورة مستمرة على تطوير المستوى، يساعدان على التأقلم مع الظروف المناخية وتقديم الأداء المطلوب مع الفريق، خصوصاً أن الموسم يتطلب المحافظة على الجاهزية، والاستعداد المتواصل للمباريات».

وأشار إلى أن طموحه مع الجزيرة يتجاوز مجرد تحقيق بداية جيدة، وقال: «أنا هنا من أجل الفوز بالألقاب، وهذا هو هدفي منذ انضمامي إلى الفريق. أريد أن أقاتل من أجل النادي، ومن أجل زملائي والجماهير، وأقدم كل ما لدي في كل مباراة، إذ إنني عندما أكون في الملعب، أفكر دائماً في مساعدة الفريق على الفوز، لأن تحقيق البطولات يحتاج إلى العمل الجماعي، والشخصية القوية، والاستمرار في القتال حتى النهاية».

واختتم مالكوم حديثه بالتأكيد على أن الجزيرة يمتلك الإمكانات التي تساعده على المنافسة، وأن الفوز في الجولات الثلاث الأولى يمثل خطوة أولى فقط في مشوار الفريق، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على التركيز، ومواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف، وقال: «وجود جماهير تدعم الفريق يمثل حافزاً إضافياً بالنسبة لي، حيث أسعى إلى رد هذا الدعم من خلال الأداء القوي وتحقيق الانتصارات، وصولاً إلى المنافسة على الألقاب التي جئت إلى النادي من أجلها».

مالكوم دي أوليفيرا:

. ميلوني وبرونو ساعداني على التأقلم مع الجزيرة. ارتفاع الحرارة والرطوبة تحدٍ إضافي أمام اللاعبين.