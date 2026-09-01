الجزيرة يجهز تاليسكا لقمة شباب الأهلي.. صفقة جديدة من العيار الثقيل

يستعد نادي الجزيرة لإتمام واحدة من أبرز صفقات فترة الانتقالات الحالية، بالتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، قادماً من فنربخشة التركي، في صفقة من شأنها أن تضيف قوة هجومية كبيرة إلى صفوف «فخر أبوظبي»، الذي يواصل بناء فريق قوي تحت قيادة المدرب الروماني، أولاريو كوزمين.

وبحسب تقارير إعلامية تركية، توصل الجزيرة إلى اتفاق مع تاليسكا، بينما وافق فنربخشة على رحيل اللاعب بعد مفاوضات بين الناديين، خلال الأيام الماضية، لتصبح الصفقة في مراحلها النهائية، وسط ترقب لانضمام اللاعب إلى صفوف الفريق الإماراتي.

ووفقاً لما أوردته صحيفة «سوزجو» التركية، كان فنربخشة يسعى، في وقت سابق، إلى الحصول على نحو 20 مليون يورو مقابل التخلي عن تاليسكا، بينما لم يتم الكشف رسمياً حتى الآن عن القيمة النهائية التي تم الاتفاق عليها بين الناديين، مع استمرار الحديث عن مفاوضات مالية مكثفة خلال الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يكون تاليسكا جاهزاً للمشاركة مع الجزيرة في الجولة الرابعة من دوري المحترفين، عندما يحل «فخر أبوظبي» ضيفاً على شباب الأهلي في قمة مرتقبة على استاد راشد بدبي، السبت المقبل، في مواجهة تجمع فريقين يطمحان إلى مواصلة البداية القوية للموسم.

ويخوض الجزيرة اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول ثلاث جولات، بالفوز على حتا والشارقة وعجمان، ليجمع تسع نقاط ويحتل صدارة جدول الترتيب، إلى جانب شباب الأهلي والعين.

ولم تقتصر بداية الجزيرة القوية على النتائج فقط، إذ حافظ الفريق على نظافة شباكه في مبارياته الثلاث الأولى، ليقدم بداية دفاعية مثالية تحت قيادة كوزمين، الذي يسعى إلى بناء فريق يتمتع بالتوازن بين القوة الهجومية والانضباط الدفاعي.

صفقة تاليسكا بعد مالكوم

وتأتي خطوة التعاقد مع تاليسكا لتضيف اسماً كبيراً إلى مشروع الجزيرة، خصوصاً بعد إتمام صفقة البرازيلي مالكوم، ليصبح الفريق أمام قوة هجومية لافتة تعكس حجم الطموحات التي يضعها النادي في الموسم الحالي.

ويمتلك تاليسكا القدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي، سواء خلف المهاجم أو على الجناح أو كمهاجم ثانٍ، كما يتمتع بقدرة مميزة على التسجيل والتسديد من خارج منطقة الجزاء، وهو ما يمنح كوزمين خيارات هجومية إضافية في المباريات الكبيرة.

مسيرة حافلة خارج البرازيل

ويبلغ تاليسكا 32 عاماً، وهو لاعب برازيلي بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي باهيا في بلاده، قبل أن ينتقل إلى بنفيكا البرتغالي عام 2014، حيث خاض تجربته الأولى في أوروبا.

وبعد بنفيكا انتقل إلى بشكتاش التركي، وقدم مستويات لافتة خلال تجربته مع النادي، قبل أن يخوض تجربة مهمة في الصين مع غوانغزو إيفرغراند، ثم ينتقل إلى النصر السعودي، حيث أصبح أحد أبرز اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي.

وعاد تاليسكا إلى الدوري التركي من بوابة فنربخشة، قبل أن تفتح له مفاوضات الانتقال إلى الجزيرة الباب أمام تجربة جديدة في دوري المحترفين.

وخلال مسيرته، حقق اللاعب عدداً من الألقاب، من بينها الدوري البرتغالي مع بنفيكا، والدوري التركي مع بشكتاش، والدوري الصيني مع غوانغزو إيفرغراند، إلى جانب ألقاب أخرى خلال تجربته مع النصر السعودي.

من المنافسة إلى فريق واحد

وتحمل الصفقة جانباً خاصاً بالنسبة إلى تاليسكا وكوزمين، إذ سبق أن تواجها في الدوري الصيني، عندما كان تاليسكا لاعباً في صفوف غوانغزو إيفرغراند، بينما كان كوزمين يقود جيانغسو سونينغ.

ولم يكن الثنائي في فريق واحد خلال تلك الفترة، بل كانا في موقع المنافس، قبل أن تتغير الصورة الآن مع اقتراب تاليسكا من الجزيرة، ليجتمع اللاعب والمدرب للمرة الأولى داخل فريق واحد.

ويعرف كوزمين الكرة الصينية جيداً، بعدما خاض تجربة ناجحة مع جيانغسو سونينغ، وقاده إلى التتويج بلقب الدوري الصيني عام 2020، بينما كان تاليسكا في الفترة نفسها أحد أبرز لاعبي غوانغزو إيفرغراند.