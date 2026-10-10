علي خصيف: أي فريق يواجه الجزيرة يقدّم 200% من مستواه

أكد حارس مرمى الجزيرة، علي خصيف، أن التعادل من دون أهداف أمام الشارقة في كأس رابطة المحترفين، أمس، يُعد نتيجة إيجابية، مشيراً إلى أن «فخر أبوظبي» يحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى المستوى المطلوب، رغم امتلاكه مجموعة من اللاعبين المميزين.

وقال خصيف، في تصريحات صحافية عقب المباراة: «أشكر اللاعبين على جهودهم، وأي فريق يواجه الجزيرة يقدم 200% من مستواه.. ربما لم نظهر بالصورة المطلوبة في الشوط الأول، لكن الفريق تحسن في الشوط الثاني، وقدم أداءً جيداً».

وأضاف: «هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية، وإذا لم نتمكن من الفوز، فمن المهم ألا نخسر، ولذلك أرى أن الحصول على نقطة أمر إيجابي. علينا مراجعة أنفسنا، والعمل على تصحيح الأخطاء، فنحن نمتلك الإمكانات، لكننا نحتاج إلى الوقت».

وأوضح أن «وجود النجوم لا يعني وصول الفريق مباشرة إلى أفضل مستوياته»، مؤكداً أهمية منح اللاعبين فرصة لتحقيق الانسجام، وعدم التسرع في الحكم على الأداء مع بداية المنافسات، ومعرباً عن ثقته بتحسن المستوى خلال المباريات المقبلة.

وكان الجزيرة قد تعادل من دون أهداف مع الشارقة على استاد الشارقة، ضمن الجولة الثالثة من كأس رابطة المحترفين، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع، مقابل أربع نقاط للشارقة في المركز السابع.

وشهد الشوط الأول إهدار إيغور كورونادو ضربة جزاء للشارقة، تصدى لها خصيف ببراعة، فيما لم يستثمر الجزيرة بعض محاولاته الهجومية، وارتدت إحدى كراته من العارضة، لتنتهي المباراة بتقاسم النقاط.