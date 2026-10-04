مهرة غودولفين «إيمرسيف» تطلب لقب «سبينستر ستيكس» الأميركي

تتطلع المهرة «إيمرسيف»، المملوكة لفريق «غودولفين» العالمي، بإشراف المدرب براد كوكس، إلى إضافة انتصار رابع إلى رصيدها في سباقات الفئة الأولى «جروب1»، الأعلى تصنيفاً عالمياً، عندما تنشد لقب سباق «سبينستر ستيكس» المقرر اليوم على مضمار «كينلاند» الأميركي الشهير.

وتعود «إيمرسيف» إلى مضمار «كينلاند» للمرة الأولى منذ فوزها المريح بلقب «دارلي ألسيبيادس ستيكس» المخصص لخيول الفئة الأولى، ضمن موسم استثنائي عاشته في عمر السنتين، نجحت خلاله في إضافة انتصارين آخرين على صعيد سباقات «جروب1»، بتتويجها في «سبيناواي ستيكس» على مضمار «ساراتوغا»، قبل أن تفرض سيطرتها في سباق «بريدرز كب جوفينايل فيليز» الأميركي الشهير، وتتوج بطلة للمهرات بعمر السنتين لعام 2024.

وخاضت «إيمرسيف» جميع سباقاتها في الموسمين الماضي والحالي على مضمار «تشرشل داونز»، ونجحت خلالهما في انتزاع لقب «فلور دو لي ستيكس» في يونيو الماضي، قبل أن تحلّ في المركز الثالث الشهر الماضي بسباق «لوكست غروف ستيكس» للفئة الثانية «جروب2».

وتواجه «إيمرسيف» في «سبينستر ستيكس» كوكبة من خيرة المهرات والأفراس لمسافة 1800 متر، تتقدمها المهرة الأميركية «فولي سبسكرايبد»، بإشراف المدرب تشاد براون، القادمة من انتصار في أغسطس الماضي على صعيد سباقات «جروب1»، بفوزها في «بيرسونال إنسين ستيكس»، الذي أقيم على المسافة ذاتها، لكن على مضمار «ساراتوغا» في نيويورك.

وعلق مدير إنتاج خيول السباقات في «غودولفين» بالولايات المتحدة، مايكل باناهان، على استعدادات «إيمرسيف»، قائلاً في تصريحات صحافية: «المدرب براد راضٍ عن حالة إيمرسيف، وقدمت تمريناً جيداً الأسبوع الماضي على مضمار تشرشل داونز، وستواجه مجدداً مجموعة من خيرة المهرات، ويبدو أنها تملك السرعة الكافية للمنافسة على لقب السباق».

• «إيمرسيف» تتطلع إلى إضافة انتصار رابع في سباقات الفئة الأولى الأعلى تصنيفاً عالمياً.