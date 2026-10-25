مهور «غودولفين» تطارد ألقاب الفئة الأولى في «سان كلو» الفرنسي

يدفع فريق «غودولفين» العالمي، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، بالمهور «فيرست لو» و«الجبار» و«رويال أكليميشن» للمنافسة على ألقاب سباقات الفئة الأولى «جروب 1»، التي يحتضنها اليوم مضمار «سان كلو» الفرنسي، سعياً إلى تحقيق إنجازات جديدة للشعار الأزرق الملكي في سباقات الخيول بعمر السنتين.

ويشهد الحفل أيضاً مشاركة المهرة «فورتونا دايموند»، بإشراف المدرب هنري أليكس بانتال، للمنافسة على لقب سباق «بري بيرث» للفئة الثالثة، أملاً في تحقيق فوزها الثاني على التوالي في هذه الفئة، وذلك ضمن مشاركاتها في عمر الثلاث سنوات.

ويخوض المهر «فيرست لو» تحدياً جديداً على مسافة الميل (1600 متر) عشبي، ساعياً إلى إحراز لقب الشوط الثاني «كريتيريوم إنترناشونال»، فيما ينافس «الجبار» و«رويال أكليميشن» على لقب الشوط الرابع «كريتيريوم دو سان كلو»، الممتد لمسافة 2000 متر عشبي.

ويطمح «فيرست لو»، في مشاركته الرابعة بمسيرته السباقية والأولى على المضامير الفرنسية، إلى تحقيق انتصاره الثالث، بعدما استهل مشواره في أغسطس الماضي بالفوز في سباق للخيول المبتدئة على مضمار «سانداون بارك» البريطاني، قبل أن يحرز الشهر الماضي لقب سباق «أسيندنت ستيكس» لخيول فئة القوائم على مضمار «هايدوك بارك»، بعد أداء قوي على أرضية لينة وثقيلة. وحل المهر رابعاً في الشهر ذاته بسباق «رويال لودج ستيكس» للفئة الثانية على مضمار «نيوماركت».

من جهتهما، يتطلع «الجبار» و«رويال أكليميشن» إلى تأكيد تطورهما في اختبارهـما الأول على مسافة 2000 متر، بعدما حافظا في مشاركاتهما السابقة على الوجود ضمن المراكز الثلاثة الأولى في السباقات التي خاضاها على مسافات أقصر.

وكان «الجبار» قد حقق الشهر الماضي الفوز في سباق للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر على مضمار «دونكاستر» البريطاني، فيما سجل «رويال أكليميشن» مطلع الشهر الجاري انتصاراً سهلاً في سباق للخيول المبتدئة امتد لمسافة 1800 متر عشبي على مضمار «غودوود» البريطاني.